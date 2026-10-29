글로벌 기업 머크, 대전 생산센터 준공…4300억원 투자 결실

▲허태정 대전시장이 머크(Merck)의 대전 생산센터 준공식에서 이야기하고 있다 ⓒ대전시

글로벌 생명과학기업 머크(Merck)가 대전에 바이오 의약품 핵심 소재 생산거점을 구축하고 본격 가동에 들어갔다.

대전시는 29일 유성구 둔곡지구에서 머크 대전 생산센터 준공식이 열렸다고 밝혔다.

이날 행사에는 허태정 대전시장과 산업통상자원부 관계자, 장 샤를 위르트 머크 라이프 사이언스 최고경영자(CEO), 국내외 산업계·학계·연구기관 관계자 등 200여명이 참석했다.

생산센터는 둔곡지구 내 4만3000㎡ 부지에 약 4300억원(3억유로)을 투입해 조성됐다. 머크가 아시아·태평양 지역에서 단행한 단일 투자 가운데 역대 최대 규모다.

이곳에서는 바이오 의약품 개발과 제조에 필수적인 건조분말세포배양 배지와 관련 용액, 원부자재 등을 생산한다.

그동안 해외 의존도가 높았던 핵심 바이오 소재의 국내 공급 기반이 마련되면서 바이오 의약품 생산 안정성 향상에 기여할 것으로 기대된다.

지역경제 파급효과도 예상된다. 생산센터 운영으로 300명 이상의 신규 고용이 창출되고, 지역 대학·연구기관과 연계한 바이오 전문인력 양성도 확대될 전망이다.

대전시는 대덕연구개발특구의 연구 인프라와 지역 바이오 소재·부품·장비 기업을 연계해 산업 생태계를 강화할 계획이다.

장 샤를 위르트 머크 라이프 사이언스 CEO는 “핵심 소재의 안정적인 수급은 바이오 의약품 제조의 핵심”이라며 “아시아·태평양 생산센터를 통해 개발부터 상업 생산까지 공급 안정성에 대한 신뢰를 높이겠다”고 말했다.

허태정 대전시장은 “머크 생산센터 준공은 대전이 글로벌 바이오 중심도시로 도약하는 중요한 계기”라며 “대덕특구의 원천기술과 지역 역량을 결합해 산·학·연·병이 협력하는 바이오 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.