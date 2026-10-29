구미시, 국회서 지역구 의원들과 국비 확보 총력전...미래산업·교통 인프라 집중 논의

▲구미시가 29일 국회를 방문해 구자근·강명구 국회의원과 김장호 구미시장, 시 주요 간부 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 ‘지역 현안 건의 및 국비 확보를 위한 국회의원 간담회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

경북 구미시가 2027년도 정부예산안의 국회 심의를 앞두고 지역구 국회의원들과 협력 체계를 강화하며 지역 현안 해결과 국비 확보에 나서며, 방산과 인공지능(AI), 첨단 반도체 등 미래산업의 경쟁력을 높이는 사업부터 철도망 확충과 문화·생활 기반시설 조성까지 지역의 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 대응에 속도를 내고 있다.

구미시는 29일 국회를 방문해 구자근·강명구 국회의원과 김장호 구미시장, 시 주요 간부 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 ‘지역 현안 건의 및 국비 확보를 위한 국회의원 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 구미의 중장기 발전을 이끌 주요 현안사업의 추진 상황을 점검하고, 11월 예정된 정부예산안 국회 심의에 대비해 국비 확보를 위한 협력 방안 모색을 위해, 시는 사업별 필요성과 추진 과정의 쟁점을 공유하고, 국회 차원의 지원을 요청했다.

이날 논의는 미래산업 육성과 지역 정주 여건 개선, 교통망 확충 등 구미의 산업·생활 환경을 폭넓게 아우르는 방향으로 진행됐다.

주요 지역 현안으로는 주요 공공기관 유치와 면 지역 농촌 초등학교 살리기 프로젝트, 구미국가산업단지 제5단지 2단계 입주업종 확대 등 제시와 함께, 지역상권 활성화와 전통시장 재개발, 대한민국역사박물관(구미산업화역사관) 유치, 산동 스포츠문화타운 건립, 박정희대통령역사자료관 제2관 건립, 구미역전광장 조성사업 등 문화·생활 인프라 확충 방안도 논의됐다.

광역교통망 구축 역시 주요 의제로 다뤄졌다.

김천~구미~신공항 철도 계획을 국가 철도계획에 반영하는 방안이 논의되면서, 구미의 산업·물류 경쟁력을 높이고 지역 간 접근성을 개선하기 위한 교통 기반 확충에도 관심이 모였다.

미래산업 분야에서는 첨단 제조 역량과 기술 경쟁력을 강화하기 위한 국비 사업들이 집중적으로 다뤄졌다.

주요 사업은 방산·AI 특화 공유공장 구축, 휴머노이드 지능형 부품 국산화 지원센터 구축, 산화갈륨 에피웨이퍼 제조·검증 테스트베드 구축, 소듐이온전지 핵심소재 상용화 실증 테스트베드 구축 등이다.

이들 사업은 방산과 AI, 차세대 반도체 소재, 이차전지 등 산업 구조 변화에 대응하고 지역 기업의 기술 개발과 사업화를 지원하기 위한 기반 구축에 초점을 맞췄다. 구미시는 산업 현장에서 필요한 연구·실증 기반을 확충해 지역 기업의 경쟁력을 높이고 미래 성장산업의 기반을 다진다는 구상이다.

이와 함께 구미 첨단산업 전문과학관 건립과 식품 스마트제조 푸드테크 지역혁신 클러스터 조성, 경북 중서부권 지역심뇌혈관질환센터 지정 등도 주요 국비 확보 사업으로 논의됐다. 산업기술과 과학교육, 식품 제조 혁신, 지역 의료서비스를 아우르는 사업을 통해 산업 경쟁력과 시민 생활의 질을 함께 높이겠다는 취지다.

이날 간담회에 참석한 국회의원들은 지역 발전과 미래 경쟁력 확보를 위한 사업 추진 필요성에 공감하고, 국회 심의 과정에서 필요한 지원을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

국회의원들은 “성공적인 사업 추진을 위해 국비 확보가 필수적인 만큼 각 사업별 주요 동향과 쟁점 사항을 면밀히 검토해 다가오는 국회 심의 과정에서 구미시 핵심 사업들이 정부 예산안에 대거 반영될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다.

김장호 구미시장은 예산 확보 과정에서 시기별 대응의 중요성을 강조하면서, “예산은 시기별 대응이 성패를 가른다”며 “정부 예산 마무리 단계인 국회 심의 과정에서도 국회의원들과 긴밀한 공조체계를 구축해 시민이 체감할 수 있는 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

구미시는 정부예산안이 최종 확정될 때까지 경상북도와 공동 대응을 이어갈 계획이다.

국회 현장 캠프 운영을 비롯해 지역구 국회의원과 관련 상임위원회·예산결산특별위원회 위원들과의 소통을 강화하고, 주요 사업의 필요성과 지역 파급효과를 적극적으로 설명해 국비 반영 가능성을 높인다는 방침이다.

이번 간담회는 단순한 예산 건의를 넘어 구미의 산업구조 전환과 도시 기반 확충을 뒷받침할 핵심 사업들을 국회와 공유하고 협력 방향을 확인했다는 점에서 의미가 있다. 다만 사업별 국비 확보 규모와 실제 예산 반영 여부는 향후 국회 심의와 정부예산 확정 과정을 통해 구체화될 전망이다.

첨단산업의 경쟁력 강화와 교통·문화 인프라 확충, 지역 의료서비스 개선 등 여러 과제가 동시에 추진되는 만큼, 구미시가 국회와의 협력을 바탕으로 얼마나 실질적인 예산 성과를 끌어낼 수 있을지 주목된다.