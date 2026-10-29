대전시교육청, 지난해 교육재정 결산 공개…세입 3조2707억원

▲대전시교육청 전경 ⓒ프레시안DB

대전시교육청이 2025회계연도 교육재정 결산 내역을 공개했다.

대전시교육청은 교육재정 운용의 투명성과 책임성을 높이기 위해 교육비 특별회계와 기금을 포함한 결산 기준 지방교육재정 공시자료를 누리집에 게시했다고 밝혔다.

공시자료에 따르면 지난해 세입 결산액은 3조2707억원, 세출 결산액은 3조1547억원으로 집계됐다.

이번 공시에는 세입·세출 운용상황과 기금운용, 주요 투자사업 현황 등 14개 분야의 공통공시와 특수공시 사업 5건이 포함됐다.

특수공시 대상은 대전 진로융합교육원 설립, 온동네 방과후·돌봄센터 구축 및 운영, 대전 특수교육수련체험관 조성, 에듀힐링센터·위(Wee)센터 이전, 학력인정 평생교육시설 노후시설 개선 사업 등이다.

대전시교육청은 시민들이 재정 현황을 쉽게 이해할 수 있도록 연도별 비교표와 그래프 등을 활용해 자료를 구성했다.

공시내용은 대전시교육청 누리집 ‘정보공개-재정정보-재정공시’에서 확인할 수 있다.

대전시교육청 관계자는 “재정공시를 통해 교육재정 운용현황을 투명하게 알리고 앞으로도 건전하고 내실 있는 재정운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.