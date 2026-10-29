천안시·한국전력공사, 첨단산업 전력 인프라 확충 맞손

▲천안시와 한국전력공사가 29일 첨단기업 유치 및 산업단지 조성에 따른 전력 인프라 적기 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다 ⓒ천안시

충남 천안시가 첨단기업 유치와 산업단지 조성에 필요한 전력 인프라 확충에 나선다.

천안시는 29일 한국전력공사와 산업단지 및 개발사업지구의 안정적인 전력 공급을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 장기수 천안시장과 김재군 한국전력공사 부사장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 천안시는 신천안변전소와 남산·남천안변전소 등 주요 전력설비 신설에 필요한 인허가와 행정 절차를 신속히 지원한다.

또 관련 조례 개정 등을 통해 산업단지와 개발사업지구 내 전력설비 부지를 선제적으로 확보하고 주민소통도 강화할 계획이다.

한국전력공사는 천안지역 중장기 전력망을 적기에 구축하고 전력 공급 가능시기와 전력계통 보강계획 등을 시와 공유하기로 했다.

양 기관은 ‘천안시 전력 공급 안정화 협의체’를 구성해 주요 전력설비 구축 현황과 현안을 상시 점검하고 협력체계를 강화할 방침이다.

천안시는 이번 협약을 통해 첨단기업의 전력 수요에 선제적으로 대응하고 산업단지 개발과 기업 투자에 필요한 안정적인 전력 공급 기반을 마련할 계획이다.