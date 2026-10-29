유시민 재등판에…김민석 "분열의 언어에 반응 않겠다"

유시민 전 노무현재단 이사장이 이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에게 빗대 "똑같이 한다"고 비판한 데 대해, 김민석 더불어민주당 대표가 "일일이 논평할 필요는 없는 것 같다"며 "분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고 절제하는 게 필요하다"고 말했다.

당내에선 이 대통령 저격 발언을 이어가는 유 전 이사장에 대해 친명(親이재명)계를 중심으로 '절제' 요구가 분출하는 가운데, 친청(親정청래)계에선 "전체 맥락을 볼 필요가 있다", "비평가는 어느 쪽도 비평할 수 있는 것"이라고 하는 등 온도차를 보여 눈길을 끌었다.

김 대표는 29일 오전 당 유튜브 방송 '민티07' 인터뷰에서, 전날 유 전 이사장이 한 유튜브 방송에서 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데 지금 이 대통령도 똑같이 한다"고 발언한 데 대해 입장을 묻자 이같이 말했다.

김 대표는 "사실 지난 전당대회 때에는 유시민 작가께서 당외에서 하시는 이러저러한 말씀을 듣고 꽤 화가 나기도 했었다"면서도 "그런데 지금은 그런 말씀을 계속 하시니까, 사실은 (제가) 어떤 평가를 하거나 할 필요가 별로 없는 것 아닌가 하는 생각"이라고 했다.

그는 그러면서 "지금 당 내외가 어려움이 있다"며 "이럴 때 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고, 조금이라도 분열적이지 않은 언어를 사용하거나 가급적 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것"이라고 강조했다.

유 전 이사장 측의 비판을 '분열의 언어'로 규정하는 한편 이에 대한 반응을 최소화함으로써 '확전을 자제하겠다'는 취지의 발언이다. 김 대표는 "(우리에게) 그런 태도가 필요한 게 아닌가 싶고 저도 그렇게 하려고 생각하고 있다"고 거듭 강조했다.

다만 김 대표는 유 전 이사장이 "당대표가 (당 유튜브) '민티07' 같은 것을 만들어서 계속 진영을 박살내는 데 앞장선다"고 본인을 비판한 데 대해선 "민티는 당의 공식 방송"이라며 "이런 부분까지도 정파적, 계파적 시각에서 볼 필요는 없지 않는가"라고 반박했다.

▲더불어민주당 김민석 대표가 29일 전북 새만금에서 열린 민주당 메가성장특별위원회 회의를 주재하고 있다. ⓒ연합뉴스

당내 친명계에서도 자제와 절제를 촉구하고 나섰다. 친명 7인회 출신 김영진 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "통합과 단결을 위해 조금 절제하고 인내하면서 서로 깊게 숙려하고 고민하는 단계로 가야 된다"며 "유시민 작가도 조금 깊게 생각해 볼 필요가 있다"고 지적했다.

김 의원은 "그렇게 극단적인 언어로 공격하는 것 자체가 자기 파멸적인 형태로 가는 것"이라며 "그렇게 공격을 해서 현재 상황을 극복할 수 있다라고 보는 측면이 있지만, 결국은 더 큰 상처를 주기 때문에 이제는 중단하자"고 제안했다.

그는 유 전 이사장 본인의 발언을 인용해 "진영 내의 내무반에 '윤석열 딱정벌레'를 얘기하듯이, 내무반에 수류탄을 던져서 계속 서로 내전을 벌이는 것 자체는 지금은 그런 시기는 지났다"고 꼬집으며 "이제는 서로 (태도를) 수정하고 고민할 단계"라고 강조했다.

일부 날선 비판도 이어졌다. 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장은 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 이 대통령을 겨냥한 표현들을 늘어놓으며 "절제를 잃은 감정, 못마땅한 불만만 가득한 느낌"이라고 했다. "애정을 가지고 무슨 비판을 하고 조언을 하는 건 아닌 것 같다"는 것이다.

박 부위원장은 "지금 민주당과 이른바 진보진영이 해야 되는 건 먹고사는 문제, 국가적 난제에 대한 논쟁"이라며 "자기들 사고에 갇혀서 자기들끼리만의 논쟁을 하는 것은 아니어야 된다"고 꼬집었다. "아무 짝에도 쓸 데 없는 예송논쟁"이라고도 했다.

그는 유 전 이사장이 '진영 붕괴'를 계속해서 언급하는 것을 두고도 "진영, 진영 그러는데. 오히려 보수에서 그러잖나. '진보 진영에다가 맡기면 나라 꼴이 이렇게 돼. 지들끼리 싸워. 그러니 뭐가 되겠어?'"라며 "그러면서 힘 빠지는 건 이재명 정부"라고 반발했다.

전용기 최고위원도 이날 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서 유 전 이사장을 겨냥해 "진단이 틀렸다"고 단언하며 "대통령이 진영을 해체시켰다, 이런 평가를 하던데 대통령은 굉장히 많이 노력했다"고 일축했다.

전 최고위원은 특히 이 대통령에 대한 조국혁신당의 비토 정서를 문제 사례로 제시한 데 대해 "대통령은 조국 대표가 과거 정치보복도 당하고 억울한 측면이 있다고 하는 것을 모두 이해하고 사면까지 강행하면서 노력했다"며 "그런데 보궐선거 공천 이후에 진영 분열이 시작됐다"고 반박했다.

그는 "경기 평택을 지역구 공천으로 만들어진 이 갈등을 대통령이 초래한 것은 아니다"라며 "(민주당과 혁신당 간) 지분 싸움으로 비춰질 수 있는 모습들이 다분했다. 대통령이 아무리 노력하면 뭐 하나"라고 비판했다.

반면 친청계 한민수 최고위원은 이날 채널A 유튜브 '정치시그널' 인터뷰에서 유 전 이사장 발언에 대해 "불편하신 분들이 있을 것"이라면서도 "일단 전체 맥락을 볼 필요가 있을 것 같다"고 했다.

한 최고위원은 "유시민 작가는 민주 개혁 진영의 단단한 결합, 통합, 이거를 많이 강조하시더라"라며 "그런 (진영 통합) 부분들이 지금 (여권에서) 좀 느슨해지지 않았느냐, 이걸 지적하시면서 하신 말씀이 아닐까"라고 강조했다.

한 최고위원은 "유시민 작가는 현실 정치인이 아니다. 민주당 당원도 아니다"라며 "그냥 비평가인데 비평가는 어느 쪽도 비평할 수 있는 거 아니겠나. 그대로 받아들이면 어떨까 하는 생각을 한다"고 덧붙였다.

그는 유 전 이사장에 대한 당내 비판 기류에 대해서도 "가능하다면 우리 민주당 내에서, 특히 국회의원이랄지 주요 당직을 갖고 있는 분들은 가급적이면 거기에 대한 코멘트를 직설적으로, 직접적으로는 안 하는 게 좋지 않겠나"라고 자제를 촉구했다.

유 전 이사장은 전날 유튜브 방송 '박시영TV'에 출연해 이 대통령의 국정운영을 평가하면서 "국정 수행 지지율 하락의 제일 큰 문제는 진영의 해체"라며 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"고 주장했다.

검찰개혁 등 의제에서 당 내외 개혁파와 대립해 온 이 대통령의 행보가 이른바 '코어 지지층'을 이탈시켜 진영을 무너뜨리고 있다는 취지의 평가다. 유 전 이사장은 "이 대통령 자신이 (취임) 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체"라고 거듭 비판했다.

유 전 이사장은 또한 6.3 지방선거 이후 내리막길을 걷고 있는 이 대통령 지지율에 대해선 "이 지표가 말해주는 바는 대통령이 많은 국민에게 신임받지 못한다는 것"이라며 "국정 수행 지지율이 낮으면 낮을수록 대통령이 원래 자기가 이루고자 한 바를 못 이룰 가능성이 커진다", "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 했다.

그는 김 대표의 당 공식 유튜브 방송 '민티07' 출범을 두고도 "이 대통령이 지지해 세운 당 대표인 김 대표가 방송을 개편하며 책임자를 소위 '성남파' 김남준 의원한테 맡겼다"면서 "김 의원은 이 대통령을 제외한 나머지 모든 정치적 리더나 비평가를 씹고 다니는 비평가를 주로 써서 방송한다"고 비판했다.