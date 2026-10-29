'전국 첫 대환 특례보증' 전북신보, 소상공인 지원 우수단체 장관 표창

▲전북신용보증재단(이사장 한종관)은 23일 부산 벡스코에서 열린 '2026 대한민국 소상공인대회'에서 중소벤처기업부 장관 표창(소상공인 지원우수단체 부문)을 수상했다. ⓒ전북신용보증재단

전북신용보증재단이 장기적인 내수 침체 속에서 위기 소상공인을 위한 금융 안전망을 확충한 공로로 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다.

전북신보는 지난 23일 부산 벡스코에서 열린 '2026 대한민국 소상공인대회'에서 소상공인 지원 우수단체 부문 장관 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.

이 대회는 소상공인연합회와 소상공인시장진흥공단이 지역경제 활성화 유공 기관을 격려하기 위해 주관하는 행사다.

재단은 2002년 설립 이후 관내 13만6000여 개 업체에 누적 9조 원 이상의 보증을 공급해 왔다.

특히 단기·고금리 채무를 장기·저금리로 전환하는 '민생회복 응급구조 119 특례보증'을 전국 최초로 도입해 정부 차원의 '전환보증' 제도를 이끌어냈다.

아울러 도내 14개 전 시·군 특례보증의 신용등급 진입 장벽을 없애고, 티몬·위메프 미정산 사태 등에 맞춘 긴급 유동성을 공급한 점이 높은 평가를 받았다.

한종관 이사장은 "어려운 시기일수록 소상공인을 위해 힘써 달라는 당부로 받아들인다"며 "경영 안정을 위해 소임을 다하겠다"고 말했다.