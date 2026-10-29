칠곡경북대병원, 사랑나눔 바자회로 1400만 원 마련...취약계층 환우 치료 지원

▲칠곡경북대학교병원이 최근 병원 2동 지하 1층에서 개최한 ‘2026 사랑나눔 바자회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ칠곡경북대학교병원

경제적 어려움으로 치료와 간병에 부담을 겪는 환자들에게 지역사회의 따뜻한 나눔이 전해졌다. 칠곡경북대학교병원이 교직원과 지역주민의 자발적인 기부로 마련한 바자회를 통해 약 1400만 원의 수익금을 모아, 이를 취약계층 환자들의 치료 지원에 사용하기로 했다.

칠곡경북대학교병원(병원장 김종광)은 최근 병원 2동 지하 1층에서 개최한 ‘2026 사랑나눔 바자회’를 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다.

이번 바자회는 교직원과 지역사회의 자발적인 기부와 참여로 약 100명이 물품 기부 등에 동참했으며, 사전에 모인 생활용품과 소형가전, 장식품, 선물세트 등 다양한 물품이 판매됐다.

행사에는 병원 교직원과 내원객 등이 참여해 나눔의 의미를 더했다. 필요한 물품을 구매하는 동시에 어려운 이웃의 치료를 돕는 데 힘을 보태면서 병원 안팎에서 나눔을 실천하는 자리로, 이를 통해 마련된 수익금은 약 1400만 원에 달했다.

바자회 수익금 전액, 취약계층 환자 치료·간병비로

이번 행사의 핵심은 바자회 수익금 전액을 경제적 어려움을 겪는 환자들을 위해 사용한다는 데 있다.

칠곡경북대학교병원은 사회사업상담실을 통해 원내 취약계층 환자들의 상황을 살피고, 마련된 수익금을 치료비와 간병비 지원에 사용할 예정이다.

질병 치료 과정에서는 의료비뿐 아니라 간병에 필요한 비용도 환자와 가족에게 큰 부담이 될 수 있다. 특히 경제적 여건이 어려운 환자들에게는 이러한 비용이 안정적인 치료를 이어가는 데 현실적인 어려움으로 작용할 수 있다.

병원은 이번 바자회 수익금을 활용해 이 같은 부담을 덜고, 경제적 어려움으로 치료에 어려움을 겪는 환자들에게 실질적인 도움을 제공할 계획이다.

이번 행사는 단순한 물품 판매를 넘어 기부와 구매가 환자 지원으로 이어지는 나눔의 선순환을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. 교직원과 지역사회가 함께 마련한 물품이 취약계층 환자들의 치료와 회복을 지원하는 재원으로 활용되기 때문이다.

매년 이어온 나눔…공공보건의료기관 역할 강화

칠곡경북대학교병원은 개원 이후 매년 사랑나눔 바자회를 개최하며 교직원과 지역사회가 함께하는 나눔 문화를 이어오고 있다.

병원은 의료서비스 제공을 넘어 경제적 취약계층을 지원하고 지역사회와 함께 사회적 가치를 실천하는 활동도 지속해 왔다. 이번 바자회 역시 지역사회 구성원들이 일상에서 실천한 기부와 참여를 의료 취약계층 지원으로 연결했다는 점에서 의미를 더했다.

김종광 칠곡경북대학교병원장은 “소중한 물품을 기부해 주신 분들과 바자회에 참여해 따뜻한 마음을 나눠주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며, “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하고, 경제적 어려움을 겪는 환우들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 공공보건의료기관으로서의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

칠곡경북대학교병원은 앞으로도 의료 취약계층을 위한 다양한 지원과 사회공헌 활동을 지속해 나갈 방침이다.

한편 이번 사랑나눔 바자회는 교직원과 지역사회의 작은 정성이 모여 환자들의 치료 부담을 덜어주는 실질적인 지원으로 이어졌다는 점에서 의미가 크며, 병원은 지역사회와 함께 만들어 온 나눔의 경험이 지속적인 환자 지원과 공공의료의 사회적 역할 확대로 이어질 것으로 기대된다.