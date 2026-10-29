코레일, AI 경영시스템 국제표준 인증 획득…철도서비스 신뢰성 강화

▲한국철도공사(코레일)가 인공지능(AI) 기반 철도서비스의 신뢰성과 책임성을 높이기 위한 관리체계 구축에 나섰다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 인공지능(AI) 기반 철도서비스의 신뢰성과 책임성을 높이기 위한 국제표준인증을 획득했다.

코레일은 AI경영시스템 국제표준인 ‘ISO/IEC42001’ 인증을 받았다고 29일 밝혔다.

ISO/IEC42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 표준으로, AI 개발과 활용 과정에서 신뢰성과 책임성을 확보하기 위한 관리체계의 요구사항을 규정하고 있다.

이번 인증은 코레일의 ‘AI기반 음성예매 서비스’ 운영·관리 체계가 국제표준의 요구사항을 충족했다는 점에서 의미가 있다.

코레일은 그동안 AI 활용 관련 규정과 지침을 정비하고, 지난 7월 ‘AI 윤리헌장’을 선포하는 등 책임 있는 AI 활용 체계 구축을 추진해왔다.

특히 전 직원을 대상으로 윤리헌장 준수 서약과 관련 교육을 실시하며 조직 전반의 AI 윤리의식을 강화했다.

최근에는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 ‘AI 윤리 준수기관 확인 마크’도 획득했다.

코레일은 이번 인증을 계기로 AI서비스 운영의 신뢰성을 높이고 국제표준에 부합하는 관리체계를 지속적으로 개선할 방침이다.

김태승 코레일 사장은 “AI 전환의 목표는 국민이 체감할 수 있는 더 나은 철도서비스를 제공하는 것”이라며 “국민이 AI서비스를 더욱 신뢰할 수 있도록 국제표준에 맞춰 관리체계를 고도화하겠다”고 말했다.