한국수자원공사, 미국 오스틴시와 AI 물관리 기술 협력

▲한국수자원공사는 29일 경기 과천시 한강유역본부에서 마이클 로저스(Michael Rogers) 오스틴시 부시장 등 대표단과 면담하고 AI 물관리 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 미국 텍사스주 오스틴시와 손잡고 인공지능(AI) 기반 스마트 물관리 기술의 해외 진출에 나선다.

한국수자원공사는 29일 경기 과천시 한강유역본부에서 마이클 로저스 오스틴시 부시장 등 대표단과 면담하고 AI 물관리 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기후위기와 첨단산업 성장에 따른 물 수요 증가에 대응하고, 한국의 디지털 물관리 기술을 미국 현장에 적용하기 위해 마련됐다.

양측의 협력은 지난 1월 ‘CES 2026’에서 오스틴 아시아상공회의소가 한국수자원공사의 기술에 관심을 보이면서 시작됐다. 이후 8월 한·텍사스 비즈니스 서밋 등을 통해 교류를 이어왔다.

오스틴시는 삼성전자와 테슬라 등 글로벌 기업이 입지한 첨단산업 거점으로, 도시 개발과 데이터센터 확충에 따른 안정적인 용수 공급과 스마트 물관리 기술 확보에 관심을 보이고 있다.

한국수자원공사는 디지털트윈 물관리 플랫폼과 AI 기반 정수장 자율운영 기술 등을 활용해 물관리 효율을 높이고 있다.

두 기술은 지난 6월 ‘공공기관 혁신프로젝트 TOP10’에서 각각 1위와 3위에 선정됐으며, AI 정수장 기술은 이달 국제표준안(DIS) 공식 투표를 통과했다.

양 기관은 앞으로 물관리 기술과 운영 경험을 공유하고 공동 세미나 개최, 현지 실증사업(PoC) 발굴 및 실행 등에 협력할 계획이다.

특히 한국수자원공사는 오스틴시의 물관리 수요에 맞춘 기술 실증을 통해 국내 물기업의 미국시장 진출 기반을 확대할 방침이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “이번 협약은 오스틴시와 AI 물관리 기술을 공유하고 지속가능한 물관리를 위한 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “국내 물기업의 글로벌 시장 진출을 위한 협력을 확대하겠다”고 말했다.