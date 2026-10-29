행복한 교육 함께 만든다…인제교육지원청, 학부모와 현장 소통

강원특별자치도인제교육지원청이 관내 학부모들과 만나 인제 교육정책 현안을 공유하고 현장의 목소리를 청취했다.

강원특별자치도인제교육지원청은 29일 인제교육지원청 3층 대회의실에서 2026년 교육장과 학부모와의 대화마당을 진행했다.

▲2026년 교육장과 학부모와의 대화마당. ⓒ인제교육지원청

이날 행사에는 인제군 관내 유·초·중·고등학교 학부모회 회장과 교육지원청 관계자 등이 참석했다.

강원특별자치도인제교육지원청은 교육 주체인 학부모의 실질적인 학교 참여 기회를 보장하고 교육 현장의 바람직한 변화를 모색하기 위해 이번 자리를 마련했다.

행사는 1부와 2부로 나누어 진행했다.

1부에서는 열린 소통! 인제교육 공감 퀴즈를 열어 학부모들의 인제 교육정책 이해도를 높였다.

이어 2부에서는 교육공동체 소통과 공감 시간을 가졌다.

학부모들의 자유로운 질의에 이삼숙 인제교육장이 직접 답변하며 교육 현안에 대한 궁금증을 해소하고 발전 방향을 논의했다.

이삼숙 강원특별자치도인제교육지원청 교육장은 "학부모님들께서 전달해 주신 현장의 목소리는 행복한 교육공동체를 만들고 인제 교육의 내일을 그려가는 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "앞으로도 학부모와 지역사회가 함께하는 학교문화를 조성하고 지속적인 소통 창구를 마련하겠다"고 말했다.