전국 국제교육원 강원 집결…글로벌 미래교육 협력망 강화

강원특별자치도교육청국제교육원이 전국 단위 국제교육 협력 네트워크를 구축하고 시·도별 우수 교육 모델을 공유하기로 했다.

강원특별자치도교육청국제교육원은 29일부터 30일까지 이틀간 본원에서 2026년 제9차 전국 국제교육원 협의회를 진행했다.

▲2026년 제9차 전국 국제교육원 협의회. ⓒ강원특별자치도교육청국제교육원

이번 협의회에는 국립국제교육원을 비롯해 경기도교육청국제교육원, 인천광역시교육청동아시아국제교육원, 제주국제교육원, 충청남도교육청국제교육원, 충청북도국제교육원 등 전국 주요 국제교육 관계자들이 참석했다.

참여 기관들은 각 기관의 주요 사업과 특색 사업 정보를 공유했다.

기관별 특색사업 운영 우수사례, 급변하는 교육 환경에 맞춘 외국어 교육 체계, 글로벌 인재 양성을 위한 국제교육교류 활성화 방안 등을 다루며 실무 협의를 진행했다.

지역 간 교육 격차를 해소하기 위한 실질적인 협업 방안도 모색했다.

참석자들은 학생들의 글로벌 미래 역량을 강화하기 위한 다각적인 연대 대책을 논의했다.

변미영 강원특별자치도교육청국제교육원장은 "이번 협의회는 전국 국제교육원 간의 긴밀한 소통과 연대를 통해 현장 중심의 통합적 국제교육 거버넌스를 구축하는 계기가 될 것"이라며 "상호 적극적인 벤치마킹과 활발한 정보 교류를 통해 교육 기관들의 글로벌 교육 기획 역량을 높이고 모든 학생이 미래 사회의 당당한 세계시민으로 성장할 수 있도록 전국적인 교육 협력을 이끌어 나가겠다"고 말했다.