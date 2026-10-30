김민석, 단식농성장 찾아 "LS전선 특별근로감독·수사 속도 촉구"

김민석 더불어민주당 대표가 LS전선의 노조 집행부 사퇴 종용 등 부당노동행위 의혹에 항의하며 국회 앞에서 9일째 단식농성을 하고있는 김준영 한국노총 전국금속노동조합연맹 위원장을 만나 단식 중단을 촉구했다.

김 대표는 29일 오후 국회 앞 농성장으로 찾아가 김 위원장에게 "특별근로감독과 수사에 속도를 낼 수 있도록 당·위원회 차원에서 명확하게 촉구하겠다"고 하면서 설득을 시도했다.

김 대표는 동석한 당 관계자들에게 "(김영훈 고용노동부) 장관이 검토하겠다고 했는데 우리가 공식적으로 우리 당 의원들 뜻을 모아서 다시 한 번 촉구하고 말씀하시라"고 지시하며 "모여서 다시 논의하겠다"고 했다.

김 대표는 그러면서 "이렇게 계속 (단식을) 하시게 할 수는 없다"고 했다. 그는 "'오늘 그만두시라'고 하려고 왔는데 그만두실 기세가 아니시다. 이러고 가려니 발이 안 떨어진다"며 "(단식이) 열흘을 넘어가면 안 된다. 우리가 최대한 하겠다"고 재차 설득했다.

국회 기후에너지환경노동위원장인 민주당 김정호 의원도 이 자리에서 "국정감사 때 증인 신청을 했는데 야당 측에서 (동의)하지 않아 정식 채택을 못 했는데, 그 다음에 '부당노동행위나 체불임금, 중대재해 반복 등 사업장은 국감 증인으로는 못 불렀지만 따로 청문회라도 하자'고 의견 수렴이 됐다"며 가세헸다.

김 의원은 "(LS)전선도 대표적인 부당노동행위 사업장이기 때문에, 위원회 차원에서는 그렇게 압박하고, 노동부 차원에서는 특별근로감독이 빨리 될 수 있도록 다시 한번 촉구하고 요구하겠다"고 약속했다.

김 위원장은 그러나 현재로서는 단식을 중단할 뜻이 없다고 밝혔다. 그는 김 대표에게 "대표님 오신다고 해서 그 핑계로 단식을 접을까 고민도 했는데, (김영훈) 장관이 '엄정히 수사하겠다'고 해도 (사측의) 태도 변화가 없다"고 했다.

김 위원장은 "(노동부도) 특별근로감독을 '검토한다'고 했지 '들어간다'고 한 것도 아니고, 수사도 7월부터 한다고 했는데 4개월이 지나도록 소환 한 번 안 했다"고 지적하며 "사측의 태도 변화가 확인되면 제가 현장을 설득하고 마무리하겠지만, '의지'만 가지고는 안 된다"고 했다.

앞서 경북지방노동위원회는 LS전선 임원이 노조 집행부에 사임을 종용하고 노조 간부들의 임금을 삭감한 행위에 대해 부당노동행위로 판정했다.