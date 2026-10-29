경산시, 몽골 차세대 정치리더 양성 교육 프로그램 연수단 맞이 교류

경북 경산시는 29일 시청을 방문한 몽골 GLU(Global Leadership University) 차세대 정치리더 양성 교육 프로그램 연수단을 맞이하고 지방자치와 지방행정에 대한 이해를 나누는 교류의 시간을 가졌다.

▲몽골 GLU(Global Leadership University) 차세대 정치리더 양성 교육 프로그램 연수단 경산시 방문ⓒ경산시 제공

이번 방문은 영남대학교의 교육 연수 프로그램에 참여한 몽골 정당인, 기업인 등 차세대 정치 리더들이 지방행정의 현장을 직접 살펴보고 이해를 높일 수 있도록 마련됐다.

특히 지역 대학의 국제 교육프로그램을 지방행정 현장과 연계하고, 대학의 국제 네트워크를 행정 차원의 교류로 확장했다는 점에서 의미를 더했다.

이날 행사에는 이도형 부시장이 연수단을 환영하며 주요 시정과 대학·산업이 어우러진 지역의 강점을 소개했다.

이도형 부시장은 “경산은 대학과 기업이 함께 성장하고, 첨단산업과 전통문화가 어우러진 역동적인 도시”며 “이번 방문이 한국 지방행정의 역할을 이해하는 뜻깊은 시간이자, 경산과 몽골이 함께 협력할 분야를 모색하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

또 GLU 총장 오트곤바트 바르후는 “경산을 직접 방문해 보니 대학과 기업, 행정이 힘을 모아 도시의 미래를 만들어가는 모습이 인상적이었다”며 “따뜻한 환대에 감사드리고 이번에 보고 느낀 경험을 몽골의 발전을 위한 소중한 밑거름으로 삼고 싶다”고 소감을 전했다.

한편, 몽골 GLU(Global Leadership University)는 울란바토르에 소재한 대학교로 글로벌 리더십과 기업가 정신 교육에 중점을 두고 있으며, 해외 대학과의 네트워크를 바탕으로 다양한 국제 교육 프로그램을 운영하고 있다.