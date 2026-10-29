20년간 12억 6500만 원…NH농협은행 강원본부, 지역인재 육성 앞장

NH농협은행 강원본부가 강원인재원에 인재육성기금 1000만 원을 전달하며 20년간 이어온 지역 인재 육성 지원을 지속하기로 했다.

강원인재원은 29일 이명호 NH농협은행 강원본부장 등이 참석한 가운데 인재육성기금 기탁식을 진행했다.

▲인재육성기금 기탁식. ⓒ강원특별자치도

이번 기탁은 지역 우수 인재 발굴과 육성, 지속적인 성장 지원에 힘을 보태기 위해 마련했다.

NH농협은행 강원본부는 2007년부터 인재육성기금과 물품 등을 꾸준히 기탁했다.

2026년까지 누적 기탁 규모는 총 12억 6500만 원에 달한다.

쌀 등 현물 기탁을 포함해 약 20년간 지역 인재 육성을 위한 지원을 이어왔다.

강원인재원은 2030년까지 인재육성기금 208억 원 조성을 목표로 민간 기부 참여를 확대하고 있다.

2026년 9월 말 기준 기금 예치 규모는 약 194억 7000만 원으로 안정적인 재원 확보에 집중하고 있다.

▲인재육성기금 기탁식. ⓒ강원특별자치도

기업·기관·단체와 개인 후원자들의 참여로 2022년 재단 설립 이래 처음으로 연간 후원금 1억 원을 돌파했다.

2024년에는 역대 최대 후원 실적을 기록하는 등 지역사회의 나눔이 확대되는 추세다.

이명호 NH농협은행 강원본부장은 "지역 인재의 성장을 지원하는 것은 지역사회와 함께 성장해 온 금융기관의 중요한 역할"이라며 "앞으로도 강원특별자치도의 미래 인재 육성과 지역 발전에 힘을 보태겠다"고 말했다.

김병기 강원인재원 경영전략부장은 "20년간 지역 인재 육성을 위해 변함없이 지원해 주신 NH농협은행에 감사드린다"며 "지역사회의 소중한 후원을 바탕으로 인재육성기금 조성 기반을 강화하고 우수 인재들이 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.