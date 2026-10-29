영천시,‘청춘의 설렘을 응원합니다’

경북 영천시는 청년층의 바쁜 일상 속 자연스러운 소통의 기회를 제공하고 결혼에 대한 긍정적인 가치관을 확산하기 위해 2026년 청춘남녀 만남 프로젝트 ‘청춘공감 매칭&힐링스테이’ 참가자를 모집한다.

이번 프로젝트는 결혼 기피현상과 저출생 문제에 대응하고, 지역의 청년들이 서로 교류할 수 있는 장을 만들어 주기 위한 청년인구 맞춤형 지원사업의 일환으로 마련되었으며 편안한 분위기 속에서 새로운 인연에 집중할 수 있도록 템플스테이와 지역 와이너리 체험을 중심으로 기획되었다.

참가자격은 경북에 거주하고 있거나 경북 소재 기업에 재직 중인 1985년생부터 1999년생 미혼남녀로, 영천시에 거주하거나 직장에 근무 중인 신청자에게는 우선 선발혜택이 주어진다.

행사는 1기와 2기로 나뉘어 진행된다. 1기는 11월 7일부터 8일까지 1박 2일간 은해사 템플스테이로 진행될 예정이며, 2기는 11월 14일 관내 와이너리에서 와인 만들기 체험 등으로 진행된다. 기수별로 프로그램 성격이 다른 만큼 참가자가 본인 성향에 맞는 코스를 선택할 수 있어 큰 호응이 기대된다.

김병삼 영천시장은 “이번 행사가 매 순간 온 힘을 다해 살아가고 있는 청춘남녀들에게 기분 좋은 설렘과 재충전의 시간이 되길 바란다”며 “청년들이 결혼해 안정적으로 정착할 수 있도록 실효성 있는 청년정책을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이번 행사의 참가 희망자는 오는 11월 1일까지 영천시 홈페이지 공고문을 참고해 신청서와 구비서류를 공고문에 기재된 이메일로 제출하면 된다.