'메가성장특위', 구성 후 첫 새만금 방문…김민석 "새만금사업, 불투명성 없애 명료해져"

전북특별자치도가 현대자동차그룹의 새만금 투자계획이 실제 사업 착수로 이어지도록 정부·국회, 관계 기관과의 협력을 강화하며 현장 중심 투자 지원에 속도를 내고 있다.

더불어민주당 메가성장특별위원회는 29일 새만금 현장을 찾아 간담회를 열었다. 이날 방문에는 김민석 위원장과 이광재 수석부위원장, 권칠승 상임부위원장 등이 참석했으며, 특위 구성 이후 첫 새만금 현장 행보다.

특위는 새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터에서 새만금 기본계획(MP) 확정안과 입법·예산 요청 사항을 보고받고, 현대차 등 기업의 의견을 들었다. 이어 현대차 투자 부지로 자리를 옮겨 한국농어촌공사의 부지조성 계획과 현대차의 사업계획에 대한 설명을 듣고 현장을 둘러봤다.

전북특별자치도는 이 자리에서 현대차그룹의 투자계획과 주요 추진상황을 공유하고, 대규모 투자사업이 차질 없이 이행되는 데 필요한 정책적·제도적 지원사항을 설명했다.

아울러 초광역특구법 등 현대차 새만금 투자와 직결된 핵심 입법과제, 새만금 산단 임대용지 국비 지원 비율 상향, 피지컬 AI 로봇밸리 조성사업 등 국가예산 확보에 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다.

도는 간담회에서 건의한 입법·예산 과제가 구체적인 지원으로 결실을 맺도록 국회와 관계부처 동향을 면밀히 살피며 후속 협의에 나설 방침이다.

현대차그룹은 지난 2월 27일 투자협약을 체결하고, 2035년까지 새만금에 8조 9,000억 원을 들여 AI데이터센터와 로봇 제조공장, 수전해 플랜트, 태양광 발전시설, AI수소시티 등 5개 사업을 추진한다.

이 가운데 5조 8,000억 원이 투입되는 AI데이터센터는 지난 16일 건축심의를 통과했으며, 2027년 3월 착공을 목표로 후속 절차를 밟고 있다.

전북특별자치도는 AI데이터센터 건축심의 승인으로 새만금 투자가 본격적인 실행 단계에 접어든 만큼 전력·용수 공급, 인허가·규제 해소, 정주여건 개선, 인력 확보 등 투자 실행에 필요한 과제를 종합적으로 관리하고 있다.

새만금개발청과는 정기 협의체를 운영해 주요 현안과 사업 일정을 점검하고, 사업 단계별로 필요한 지원이 제때 이뤄지도록 관계 부처와 정부 지원 사항을 협의하는 등 전방위 지원체계를 가동 중이다.

도는 이번 투자가 단일 대형사업에 머물지 않고 AI·로봇과 재생에너지, 청정수소를 아우르는 미래 첨단산업 생태계로 확장될 수 있도록 투자사업의 적기 이행과 연관 산업의 도내 확산에 역량을 모을 계획이다.

김민석 더불어민주당 메가성장특별위원회 위원장은 "희망고문이라는 이야기까지 듣던 새만금 관련 계획이 앞당겨지고, 불투명성을 없애 명료해진 것 같다"라며 "현대차를 중심으로 한 투자가 잘 진행되면 새만금이 세계 피지컬 AI 넘버원이 될 수 있다는 원대한 희망이 생겼다"고 말했다.

그러면서 "새만금 사업이 진행되면 K-푸드, 농생명 등 새만금과 전북의 다른 비전들도 잘 이뤄질 것으로 본다"고 덧붙였다.

이원택 전북특별자치도지사는 "현대차가 계획한 투자를 적기에 실행할 수 있도록 아낌없이 뒷받침하겠다"며 "메가성장특위 현장 간담회에서 논의된 입법·예산 과제가 실질적인 지원으로 이어지도록 국회, 관계부처와 긴밀히 협력하고, 이번 투자가 후속 기업 유치와 양질의 일자리 창출 등 도민이 체감하는 성과로 돌아가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "지난 2월 새만금 투자 발표는 새만금과 전북도를 바탕으로 우리가 세계로 나아갈 수 있는 피지컬 AI와 에너지 분야를 어떻게 가져갈 것인가에 대한 고민의 결과라고 생각한다"며 "가장 중요한 부분은 속도다. 최대한 속도를 내 세계적으로 유례없는, 앞으로 하나의 벤치마킹 사례가 되는 분기점이 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.