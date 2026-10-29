완도군, '지방소멸 대응 아이디어 공모전' 개최…주민 체감 정책 찾는다

완도군이 갈수록 심화되는 인구 감소와 지방소멸 위기에 정면 대응하고 지역에 활력을 불어넣기 위해 참신한 정책 아이디어 발굴에 나선다.

29일 군에 따르면 완도군 특성에 맞는 창의적이고 실현 가능한 정책을 군정에 반영하고자 오는 11월 18일까지 '2026년 완도군 지방소멸 대응 아이디어 공모전'이 열린다.

▲완도군, 지방소멸 대응 아이디어 공모전 개최 안내 이미지.2026.10.29ⓒ완도군

이번 공모전은 '지방소멸에 대응하고 지역에 활력을 더하는 정책 아이디어'를 주제로 진행되며 완도군 발전에 관심이 있는 사람이라면 거주 지역이나 연령에 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▲인구 유입 및 정주 여건 개선 ▲지역 경제 활성화 및 일자리 창출 ▲치유관광 및 생활인구 확대 ▲지방소멸 대응 및 군정 발전을 위한 다양한 정책 등 총 4개 영역이다.

군은 막대한 예산이 소요되는 단순 토목·시설 확충 위주의 사업보다 지역 고유 자원을 활용하거나 주민들이 일상에서 직접 체감할 수 있는 실효성 높은 아이디어를 중점 발굴할 방침이다.

특히 그동안 지자체 주도의 일방적인 하드웨어 구축 사업들이 인구 반등에 뚜렷한 한계를 드러냈던 만큼 이번 공모가 주민 밀착형 소프트웨어 정책으로 패러다임을 전환하는 계기가 될 수 있을지 주목된다.

다만 우수 제안들이 선정 포상에 그치지 않고 실제 중장기 군정 과제와 예산 배정으로 확실히 안착할 수 있도록 행정의 꼼꼼한 사후 실행력이 뒤따라야 할 것으로 보인다.

참여를 희망하는 군민과 국민은 군 누리집 고시공고에 게시된 제안서를 작성해 국민신문고 '국민생각함'이나 우편 또는 군청 방문을 통해 제출하면 되며 접수 마감은 11월 18일 오후 6시까지다.

접수된 제안은 창의성, 실현 가능성, 효과성 등을 종합적으로 심사해 금상(70만 원), 은상(40만 원), 동상(25만 원) 등 우수작을 선정하며 결과 발표와 시상은 오는 12월 중 진행된다. 선정된 제안은 관련 부서의 검토를 거쳐 실제 정책화 방안을 모색할 계획이다.

군 관계자는 "지방소멸 위기를 극복하기 위해서는 행정의 일방적인 노력뿐만 아니라 지역 사정을 가장 잘 아는 주민들의 깊은 관심과 참여가 절실하다"며 "일상 속 작은 아이디어가 완도의 미래 변화를 이끄는 씨앗이 될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 밝혔다.