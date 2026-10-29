‘2026 대구국제커피&카페페스타’ 동시 개최

▲대구음식산업박람회 커피&카페페스타 동시 개최ⓒ대구시 제공

대구광역시는 29~31일까지 3일간 엑스코 서관 1·2홀에서 ‘제24회 대구음식산업박람회’와 ‘2026 대구국제커피&카페페스타’를 동시 개최한다.

식품·외식 관련 업체 262개사가 참가해 총 454개 부스 규모로 열리는 이번 행사는 지역 대표 먹거리는 물론 국내외 커피 브랜드, 카페·디저트 등 식품·외식 분야의 최신 트렌드와 정보를 한자리에서 소개하고, 차세대 인재 양성과 실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 자리가 될 전망이다.

󰊱 '제24회 대구음식산업박람회'

대구음식산업박람회는 ‘음식산업의 혁신 허브, 대구!’를 주제로 178개사 224부스가 참여해 대구 대표 먹거리와 간편식 제품, 푸드테크 기술 등을 선보인다. 또한 참가 기업의 비즈니스 지원과 청년 등 예비 창업자를 위한 컨설팅도 함께 진행된다.

❶ 전시·홍보

‘대구관’ 내 ‘대구10미관’에서는 대구를 대표하는 향토음식인 대구10미(味)를 소개한다.

지역 한식대가들이 참여하는 ‘글로벌한식관’에서는 다채로운 한식 작품 200여 점을 전시해 관람객의 이목을 사로잡을 예정이다.

대구시의 품질인증을 받은 우수식품업소 8개소가 참여하는 ‘대구우수식품관’과 구·군에서 참여하는 ‘구·군 식품제조업소 홍보관’에서는 업소의 대표 제품을 전시·홍보·판매해 지역 식품의 우수성을 널리 알린다.

‘대구밀키트관’에서는 대구시의 ‘외식업소 간편식 메뉴개발 컨설팅 지원사업’을 통해 개발된 밀키트를 선보이며, 시식과 현장에서 최대 50% 할인판매 등 다채로운 판촉 행사를 진행할 계획이다.

‘트렌드관’에서는 1인 가구 증가, 배달 음식 선호 등 최신 트렌드를 반영한 혼밥·배달 메뉴를 소개하는 ‘혼밥관’을 새롭게 선보인다. 영현로보틱스 등 자동화 로봇시스템 기업이 참여하는 ‘푸드테크관’에서는 서빙·청소·조리 등 로봇 시연을 통해 외식산업의 디지털 혁신 방향을 제시한다.

‘특별관’에서는 고단백·저당 다이어트 및 식단 관리용 간편식을 선보이는 ‘헬시플레저관’을 새롭게 운영하며, ‘떡빚고을관’에서는 K-디저트인 다양한 떡 제품과 함께 이중택 한국무형문화유산 전통떡 명인의 떡메치기 시연이 진행될 예정이다.

❷ 비즈니스 지원

식품기업의 신규 판로 개척을 위한 비즈니스 플랫폼도 한층 강화했다. 지난해 신설된 해외 수출상담회는 5개국 10개사에서 7개국 13개사로, 국내 유통 바이어 구매상담회는 10개사에서 13개사로 참여 규모를 확대한다. 이를 통해 지역 식품 기업의 우수성을 알리고 실질적인 계약 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

‘프랜차이즈 창업관’에서는 지역 기반 프랜차이즈 브랜드가 참여해 창업 정보와 컨설팅, 일자리 상담을 통해 청년 예비 창업자들의 성공적인 창업을 지원한다.

❸ 부대행사

행사 기간 3일간 한식 요리, 제과·제빵·공예, 칵테일 경연대회가 열려 외식산업의 미래 인재를 발굴하고 우수 작품을 전시한다.

또 개막 첫날인 29일에는 외식 관련 업계와 학계 등이 참여해 ‘먹으러 오는 도시, 머물고 싶은 골목’을 주제로 세미나를 개최한다. 2027년 외식 산업 주요 트렌드와 전망을 공유하고 지역 외식 산업의 경쟁력 강화와 성장 방안을 모색할 예정이다.

한편 박람회 사전 분위기 조성과 지역 외식업계 활성화를 위해 11월 8일까지 ‘외식업소 푸드위크’ 이벤트를 진행한다. 기간 중 참여 업소를 방문해 박람회 사전등록 메시지나 입장 팔찌를 제시하면 5% 할인 또는 음료 1병을 제공받을 수 있으며, 참여 업소는 음식산업박람회 공식 누리집(www.daegufood.kr)에서 확인 가능하다.

󰊲 '2026 대구국제커피&카페페스타'

‘Your Coffee, Your Lifestyle in Daegu’를 주제로 열리는 ‘2026 대구 국제커피&카페페스타’에는 84개사, 230개 부스가 참여한다.

커피와 디저트·굿즈·브루잉을 아우르는 전시와 다양한 체험 프로그램을 통해 커피를 일상 속 라이프스타일로 즐기는 문화를 선보인다.

특히 올해 행사는 코스타리카, 엘살바도르, 페루 대사관에서 개막식에 참석해 커피산업 교류 및 협력 확대에 대한 기대를 높일 예정이다. 또한 지난해 처음 선보인 ‘글로벌커피관’을 9개국 규모로 확대해 세계 각국의 다양한 커피와 문화를 체험할 수 있는 기회를 한층 넓혔다.

❶ 전시·기획관

올해 전시관에서는 국내외 커피 브랜드와 카페 창업 관련 업체를 만나볼 수 있는 '커피브랜드·카페창업' 부스를 비롯해 다양한 커피 관련 용품과 라이프스타일 상품을 소개하는 ‘커피굿즈&라이프’ 부스를 새롭게 선보인다.

❷ 글로벌커피관

지난해 4개국이 참여한 글로벌커피관은 올해 페루, 코스타리카, 엘살바도르, 태국, 말레이시아가 새롭게 합류하며 총 9개국*이 참여해 해외 커피 생산국과 국내 바이어를 연결하고, 커피 산지와 국내 시장 간의 교류와 비즈니스 기회를 확대한다.

＊ 페루, 코스타리카, 엘살바도르, 태국, 콜롬비아, 과테말라, 일본, 베트남, 말레이시아

❸ 부대행사

‘대구 컵 테이스터스 챔피언십(DCTC)’에서는 커피 감별 능력을 겨루는 열띤 경연이 펼쳐질 예정이며, 올해 신설된 ‘DHC K-커피 학생 챌린지’는 학생들이 직접 창작커피를 선보이며 역량을 펼칠 수 있는 장을 마련해 차세대 커피 인재 육성에 나선다.

이와 함께 행사기간 중 지역 카페 43개소와 연계한 ‘대구 카페 스탬프 투어’를 운영하여 대구 도심 곳곳의 카페와 커피문화를 경험할 수 있도록 하고 지역 카페 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

추경호 대구시장은 “이번 행사를 통해 대구만의 맛과 멋, 커피의 매력을 문화와 관광으로 확장시켜 나가고 대구를 대한민국 대표 미식·커피도시로 도약시키는 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지역 음식·커피산업의 경쟁력을 높이고, 이를 지역경제 활성화와 관광 발전으로 이어갈 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.