경산시, 대경사과원예농협과 ‘경산 특화 사과산업 육성’ 위한 업무협약 체결

경북 경산시는 29일, 경산시청 시장실에서 대경사과원예농협과 사과를 새로운 소득작목으로 ‘경산 특화 사과산업 육성’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 복숭아와 포도에 집중된 지역 과수산업을 다변화하고, 출하 시기와 품목을 분산해 농가의 안정적인 소득 기반을 마련하기 위해 추진, 경산의 기후와 재배환경에 적합한 품종을 발굴하고, 생산기반 조성확대를 시작으로, 점차적으로 품질관리·유통·판매·홍보를 통한 브랜드화까지 전 과정에서 협력할 계획이다.

경산시는 최근 썸머킹·골든볼 등 출하시기가 빠른 조생종 사과를 중심으로 지역 적응시험과 농가의 재배기반 확대를 추진 중이며, 대경사과원예농협과 우량 묘목 보급, 수형·전정, 비배관리, 병해충 방제 등 현장 중심의 재배기술 협력으로, 기후변화에 대응한 안정적인 생산과 품질 향상에도 힘쓸 예정이다.

2025년 말 기준 경산의 사과 재배는 90 농가, 15.5ha로 타 지역대비 재배규모는 미미하지만, 묘목 재배면적을 포함하면 420 농가, 50.7ha에 이른다.

경산시는 앞으로 실증 결과와 농가 수요를 바탕으로 재배면적 확대, 기술교육, 생산자 조직화 및 유통체계 구축을 단계적으로 추진할 계획이다.

조현일 경산시장은 “이번 협약을 통해 경산의 생산기반과 대경사과원예농협의 유통 역량을 연결해 농업인이 체감할 수 있는 새로운 소득원이 되기를 기대한다”며 “조생종 사과가 복숭아·포도 산업을 보완하는 지역 특화작목으로 자리 잡을 수 있도록, 상호 협력하여 농업인이 만족할 수 있는 결과를 도출할 수 있도록 힘써 줄 것을 당부했다.