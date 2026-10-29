경동대, ‘Fun Fun Job Festival’ 취업박람회…기업·기관·단체들 다수 참여

경동대학교는 28일 양주 메트로폼캠퍼스에서 재학생과 지역 청년들의 취업역량 강화 및 일자리 연계를 위해 취업박람회 ‘2026 Fun Fun Job Festival’을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사장에는 학생과 인근 청년 700여 명이 모여들어 뜨거운 구직 열기를 뿜어냈다.

ⓒ경동대

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경동대학교앵커사업단 사업의 일환인 이번 취업박람회는 산·학·관 협력 네트워크 구축을 통해 지역 청년의 고용을 활성화하고, 지역내 정주형(定住型) 일자리 생태계를 조성하고자 마련됐다.

참가자들은 각자에게 필요한 정보를 다루는 부스를 찾아 진지한 상담을 진행했다.

‘공공·기업 ZONE’에서는 지역 정주형 일자리와 맞춤형 진로를 지원하는 기관들이 참여해 ‘1:1 맞춤형’ 채용 상담과 직무 멘토링을 진행했다.

양주고용복지플러스센터, 양주시청 지역경제과, 육군본부 등이 나서 각자의 맞춤형 청년 고용 정책과 채용 경로를 안내했다.

기업처로는 롯데건설, (주)쏘카, 베어로보틱스를 비롯해 금성침대, (주)가온테크, (주)왕신, (주)광산수출포장, (주)태창이앤아이, 서비스테크 및 대체 유망 기업 등 10개 기업 인사담당자들이 데스크에 앉아 수시·직무 중심의 채용 정보와 현장 중심의 실질적 조언을 제공했다.

부대행사들도 눈길을 끌었다. ‘이벤트 ZONE’에서는 AI 기반으로 개인의 역량과 강점을 담아 즉시 인쇄한 ‘AI명함 만들기’, 면접 이미지 메이킹을 위한 ‘퍼스널컬러 진단’, ‘지문적성검사’, ‘직무 희망 캐리커처’ 등이 특히 인기였다.

‘힐링 ZONE’에서는 소원 나무, 모바일 스탬프 투어 및 경품 추첨과 더불어, 여러 푸드트럭 쿠폰 이벤트가 운영되어 쉼과 활력을 선사했다.

경동대 이종호 취업복지처장은 “지자체와 공공기관, 우수 산업체가 함께 청년들의 미래를 고민하고 실질적 취업 솔루션을 제공한 뜻 깊은 자리”였다고 평가하면서, “앞으로도 현장중심의 직무 역량을 강화하고 산·학·관 선순환 협력을 공고히 하여, 학생과 청년들이 지역 산업의 핵심 인재로 자리잡을 수 있도록 전폭적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

경동대학교 앵커사업단은 지역 특화산업과 연계한 맞춤형 인재 양성, 교육·연구·산학협력 강화, 지역혁신 플랫폼 구축을 추진하고 있으며 최근 원주시·강원도경제진흥원과 웰니스관광산업 협약을 맺고 양주시상공회와 산학협력 협약을 체결한 바 있다.