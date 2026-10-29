횡성군 햇빛소득마을, 세계 26개국 외교관에 선보였다

주한 외교사절단이 횡성군을 방문해 주민 주도형 에너지 전환 현장을 둘러봤다.

횡성군은 29일 우천면 하대리 햇빛소득마을 사업 부지에서 행정안전부 주관 정책설명회가 열려 주한 외교사절단이 현장을 찾았다고 밝혔다.

▲주한 외교사절단 햇빛소득마을 방문. ⓒ횡성군

이날 설명회에는 26개국 주한 대사와 서기관 등 외교관 30여 명을 비롯해 행정안전부·강원특별자치도 관계자 20여 명 등 총 50여 명이 참석했다.

참석자들은 햇빛소득마을 정책 추진 현황을 청취하고 마을 사업 준비 과정을 소개받은 뒤 태양광 발전소 사업 예정 부지를 탐방했다.

우천면 하대리는 주민 협동조합을 중심으로 1MW 규모의 태양광 발전소 설치를 추진하고 있다.

부지 확보, 자금 계획, 한전 계통연계 등 사업 요건을 모두 갖췄다.

행정안전부 1차 공모에서 전국 9곳에만 부여된 즉시 착수 대상지로 선정됐다.

횡성군은 이번 1차 공모에서 하대리와 용둔리 등 2개 마을이 선정됐다.

이어 2차 공모에서도 학곡1리, 삼거리, 매일2리 등 3개 마을이 추가 선정되며 강원특별자치도 내 최다 선정 지역에 이름을 올렸다.

횡성군은 올해 1월 신재생에너지 TF팀을 신설했다.

주민 설명회 개최, 협동조합 설립 지원, 한전 계통연계 협의 등을 밀착 지원했다.

최태영 횡성군 부군수는 "에너지를 소비하기만 하던 농촌 마을이 이제 에너지를 생산하고 그 혜택을 직접 누리는 주체가 되고 있다"며 "오늘의 만남이 대한민국의 경험을 나누고 각국의 지혜를 함께 배우는 협력의 시작이 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "이 사업이 더 많은 마을로 이어질 수 있도록 끝까지 주민과 함께하겠다"라고 덧붙였다.

행정안전부는 1·2차 공모를 통해 전국 523개 마을을 햇빛소득마을로 선정했으며 현재 3차 공모 절차를 진행하고 있다.