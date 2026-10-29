농촌 유학 배움, 무대 위 예술로 확장…영월 녹전중, 문화예술 콘서트

영월군 녹전중학교가 농촌유학 프로그램의 긍정적 인식을 확산하고 인근 학교 간 교류를 활성화하기 위해 교육과정 연계 문화예술 행사를 마련했다.

녹전중학교는 29일 녹전중학교 체육관에서 교과 연계 무대 종합 예술 행사 Just Vibe & NJ를 진행했다.

▲교과 연계 무대 종합 예술 행사. ⓒ녹전중학교

이번 행사에는 녹전중학교, 녹전초등학교, 옥동중학교, 상동중학교 등 영월군 인근 4개 학교 학생, 교원, 지역 학부모가 참석했다.

참석자들은 문화공연을 관람하며 지역 공동체 의식을 나누는 시간을 가졌다.

이번 콘서트는 단순 관람 중심 행사를 넘어 학년별 교과 교육과정과 연계했다.

학생들이 수업 시간에 배운 지식을 무대 예술로 직접 체험하고 확장하는 성장의 기회를 제공했다.

공연 무대에는 음악·댄스·마임 분야 전문 팀들이 참여했다.

렛츠 굿 밴드는 데이식스의 웰컴 투 더 쇼, 자작곡 바다 속 고양이 등 에너지가 넘치는 연주를 선보였다.

팀 와일드는 K-POP 믹스 음악에 맞춘 댄스 퍼포먼스를 펼쳤다.

코믹 마임은 삑삑이와 함께하는 행복한 마임을 통해 관객과 소통하며 예술적 감동을 전달했다.

김주덕 녹전중학교 교장은 "이번 문화 예술 콘서트는 교과서 속 배움이 무대 위 예술로 확장되어 농촌유학 학생들이 문화적 감수성과 공동체적 자신감을 기르는 성장점이 될 것"이라며 "앞으로도 인근 소규모 학교 간 활발한 교류를 통해 우리 아이들이 다채로운 배움의 기회를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.