원주시, 소초면 평장리 축산악취 현장 간담회…"종합대책 마련"

원주시가 축산악취로 인한 주민 고충을 해결하기 위해 현장 소통에 나섰다.

원주시는 지난 28일 소초면 평장리에서 김정남 원주부시장을 비롯해 시의원, 지역 주민, 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 축산악취 개선을 위한 지역주민 간담회를 개최했다.

▲축산 악취 개선 지역주민 간담회. ⓒ원주시

이번 간담회에서 원주시는 축산악취 문제에 신속하게 대응하기 위한 4대 종합 관리 방안을 발표했다.

관리 방안에는 악취 대응 전담 태스크포스 구성·운영, 관련 조례 개정, 축산단지 내 악취 저감 시설 단계별 설치 지원, 축사 현장 지도·점검 강화 등을 담았다.

간담회에 참석한 주민들은 일상생활에서 겪는 악취 피해의 심각성을 설명하며 실질적인 현장 중심 행정을 요청했다.

원주시는 수렴한 주민 건의 사항을 검토해 세부 실행 계획을 지속해서 보완하기로 했다.

김정남 원주부시장은 "축산악취 문제는 주민들의 삶의 질과 직결된 중요한 현안"이라며 "주민 목소리를 적극 반영해 TF팀 운영과 조례 제정을 차질 없이 추진하고 저감 시설 지원과 지도·점검을 병행해 주민들이 체감할 수 있는 쾌적한 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.