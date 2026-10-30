'K-돌봄 선도도시' 춘천…지역사회보장 4년 연속 우수지자체 선정

춘천시가 보건복지부 지역사회보장계획 시행결과 평가에서 4년 연속 우수지자체로 선정됐다.

춘천시는 30일 정부세종청사에서 열린 2026년 지역사회보장계획 성과 공유회에서 2025년 지역사회보장계획 연차별 시행결과 평가 우수상을 수상했다.

▲2026년 지역사회보장계획 성과 공유회. ⓒ춘천시

전국 227개 기초지방자치단체를 대상으로 실시한 이번 평가에서 35개 지자체가 포상 대상으로 뽑혔다.

춘천시는 2022년부터 2025년까지 4년 연속 우수지방자치단체에 이름을 올렸다.

춘천시는 지역 특성과 시민 복지 수요를 반영한 계획 수립, 사업 이행, 민관협력, 체계적인 성과관리 등에서 높은 평가를 받았다.

통합돌봄체계 '춘천愛온봄'을 중심으로 돌봄·보건·복지서비스를 연계하고 돌봄도시락, 퇴원환자 돌봄, 방문진료, 주택 안전개조 등 일상 밀착형 서비스를 확대했다.

마을교육돌봄공동체 우리봄내 동동을 통해 돌봄 공백을 줄이고 선한이웃 마을돌봄을 중심으로 주민 주도형 마을복지도 늘렸다.

지역사회보장협의체를 중심으로 민관협력을 활성화해 계획 수립부터 점검과 평가까지 민간과 공공이 함께 참여하는 체계도 구축했다.

춘천시는 이번 성과를 제6기 지역사회보장계획(2027~2030년)으로 이어가기로 했다.

'K-돌봄 선도도시 춘천'을 비전으로 돌봄·건강·가족·자립·공동체를 아우르는 복지정책을 추진할 예정이다.

춘천시 관계자는 "4년 연속 우수 지자체 선정은 지역사회보장협의체, 복지 현장, 시민이 함께 만들어 낸 성과"라며 "통합돌봄과 민관협력의 강점을 살려 시민 삶에 가까이 다가가는 복지체계를 만들어가겠다"고 말했다.