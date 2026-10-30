양평군, 복지시설 찾아가는 반려식물병원 운영…치유·나눔 실천

경기 양평군이 복지시설 이용자들에게 반려식물 관리와 원예활동을 통한 정서적 안정과 치유의 기회를 제공했다.

양평군은 지난 27일과 29일 양평군노인요양원과 라파엘의 집을 찾아 ‘찾아가는 반려식물병원’을 운영했다고 30일 밝혔다.

▲나만의 화분 만들기 프로그램 진행 모습 ⓒ양평군

이번 사업은 기존 공동주택 중심으로 운영하던 반려식물병원을 복지시설까지 확대해 다양한 계층이 도시농업 서비스를 경험할 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 반려식물 건강 상태 진단과 관리 상담을 비롯해 분갈이 실습, 나만의 화분 만들기 등으로 진행됐다. 참여자들은 물주기와 생육환경 관리 등 식물을 건강하게 키우는 방법을 배우고 직접 화분을 꾸미며 식물 돌봄의 즐거움을 경험했다.

특히 양평군농업기술센터의 반려식물 전문가반 교육과정을 이수하고 관련 자격증을 취득한 교육생들이 자원봉사자로 참여해 의미를 더했다. 교육을 통해 쌓은 전문성을 지역사회에 나누는 재능기부 활동으로, 도시농업 교육과 봉사를 연계했다는 점에서 눈길을 끌었다.

양평군농업기술센터 관계자는 “교육생들이 배움을 지역사회에 나누고 복지시설 이용자들은 식물과 교감하며 원예활동의 즐거움을 느끼는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 교육과 봉사를 연계한 다양한 도시농업 프로그램을 추진하겠다”고 말했다.