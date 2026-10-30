일회성 아닌 주기적 만남으로…횡성군, 문화예술 소통 확대

횡성군이 29일 횡성문화예술회관에서 횡성 문인과의 열린 소통 간담회를 했다.

이번 간담회에는 관내 문인단체 회원들과 장신상 횡성군수, 박은정 횡성군 문화관광과장 등 총 15명이 참석했다.

▲횡성 문인과의 열린 소통 간담회. ⓒ횡성군

참석자들은 지역 문인단체의 건의 사항을 전달하고 향후 관련 사업을 공유하며 진솔한 논의를 진행했다.

이날 참석한 문인들은 행정과 직접 소통할 수 있는 자리가 마련된 점에 뜻깊은 소회를 나타냈다.

이어 현장의 목소리를 전할 수 있는 교류의 장이 지속해서 마련되기를 바란다는 의견을 전달했다.

횡성군은 이번 간담회를 시작으로 관내 다양한 예술인과의 만남을 주기적으로 추진하기로 했다.

이를 통해 현장의 체감도를 높이는 실효성 있는 문화예술 정책을 펼쳐나갈 방침이다.

박은정 횡성군 문화관광과장은 "이번 간담회는 횡성의 문학을 이끌어 주시는 주역들과 직접 마주 앉아 현장의 숨소리를 들을 수 있었던 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 횡성군은 예술인들과의 소통 고리를 이어가며 다양한 문화·예술 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.