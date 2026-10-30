체계적 성과 관리·책임성 강화…강원도, 폐광기금 운용 수술한다

강원특별자치도가 30일 강원연구원에서 폐광지역개발기금 운용 및 중장기계획 관리 지침 마련 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 폐광지역개발기금의 관리체계를 개선하고 대체산업 육성과 지역경제 활성화라는 기금의 조성 목적에 부합하는 투자 및 관리기준을 강화하기 위해 마련됐다.

▲강원연구원 정책보고서. ⓒ강원연구원 홈페이지 갈무리

강원특별자치도와 탄광지역발전지원센터 관계자 10명이 참석했다.

참석자들은 대체산업 육성 중심의 사업 편성기준, 중장기계획과 연간 사용계획의 연계, 사업 추진상황 점검 및 성과평가 결과 활용 등 기금 운용과 중장기계획 관리의 실효성을 높이기 위한 방안을 논의했다.

특히 기금이 지역의 새로운 성장동력을 확보하는 데 실질적으로 기여할 수 있도록 사업의 목적과 기대 효과를 충분히 검토했다.

아울러 계획 수립부터 사업 추진과 성과관리까지 체계적으로 관리하는 방안에 중점을 두었다.

강원특별자치도는 이번 간담회에서 논의된 내용을 토대로 폐광지역개발기금의 체계적 관리를 위한 세부 기준을 마련하고 지침을 구체화해 나가기로 했다.

이를 통해 대체산업 육성 등 지역의 자생력을 높이는 사업에 기금이 효과적으로 활용될 수 있도록 운용의 계획성과 책임성을 확보하는 정책을 추진하기로 했다.

박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 "폐광기금은 지역의 산업 전환과 자립 기반 조성을 뒷받침하는 중요한 재원"이라며 "대체산업 육성 중심의 투자기준과 체계적인 성과관리를 통해 기금이 지역경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.