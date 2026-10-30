강원 창업기업 30개사 수도권 공략…11월 7일 서울서 '팝업 콘서트'

강원도립대학교가 오는 11월 7일부터 8일까지 이틀간 서울 성동구 더서울라이티움 제1전시관에서 '2026 강원 창업 팝업 콘서트'를 개최한다.

'강원에서 만들고, 서울에서 만나다'를 슬로건으로 진행하는 이번 행사는 강원지역 창업기업의 우수한 제품과 브랜드를 수도권 소비자에게 소개하고 새로운 시장 진출과 판로 확대의 기회를 제공하기 위해 마련했다.

▲2026 강원 창업 팝업 콘서트. ⓒ강원도립대학교

행사에는 강원지역 창업기업 30개사가 참여해 다양한 제품을 직접 전시·홍보·판매하기로 했다.

기업들이 수도권 소비자와 직접 소통하며 제품에 대한 반응과 시장성을 확인하고 신규 고객 확보와 브랜드 인지도 향상으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

방문객을 위한 다채로운 메이커 체험 프로그램도 마련한다.

강원지역 메이커스페이스 협의체 원스페이스 강원 참여 4개 기관과 강원도립대학교 메이커스페이스가 협력해 총 6종의 무료 메이커 체험 프로그램을 공동 운영한다.

주요 프로그램은 DTF 전사 장바구니, LED 아크릴 조명, 팬시우드 핸드폰 거치대 제작, 디폼블럭 과일 키링 및 드립백 봉투 꾸미기, 3D 아트 채색, 3D 키캡 꾸미기 등이다.

방문객 누구나 다양한 소재와 제작기술을 활용한 창작 활동을 경험할 수 있다.

아울러 창업기업 제품 전시·판매와 메이커 체험을 연계하고 현장 이벤트 등 다양한 즐길 거리를 제공해 방문객의 참여와 체류를 유도할 예정이다.

이를 통해 단순한 제품 판매를 넘어 강원 창업기업의 제품과 브랜드를 직접 보고, 체험하고, 구매할 수 있는 참여형 팝업 행사로 운영하기로 했다.

이번 행사는 강원지역 창업기업의 수도권 시장 진출을 지원하는 동시에 도내 메이커스페이스 기관 간 협력을 통해 지역의 창업·제조 역량을 널리 알리는 계기가 될 것으로 보인다.

최근표 강원도립대학교 메이커스페이스 사업단장은 "이번 행사는 강원에서 성장한 창업기업들이 서울 소비자들과 직접 만나 제품의 경쟁력을 확인하고 새로운 판로를 개척하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 지역 창업기업들이 더 넓은 시장에서 성장할 수 있도록 실질적인 창업지원과 판로 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

2026 강원 창업 POP-UP 콘서트는 11월 7일부터 8일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 서울 성동구 더서울라이티움 제1전시관에서 열린다.

행사장에서는 강원 창업기업의 다양한 제품을 만나볼 수 있으며 메이커 체험과 현장 이벤트에도 무료로 참여할 수 있다.