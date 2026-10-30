대구공업대-㈜대동전자, 미래모빌리티·전자전기 분야 인재 양성 맞손

▲대구공업대학교와 ㈜대동전자가 지난 29일 대구공업대 1호관 2층 세미나실에서 산학협력 업무협약(MOU)을 체결하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교와 ㈜대동전자가 미래모빌리티 및 전자·전기 산업을 이끌어갈 현장 실무형 인재 양성과 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 손을 맞잡았다.

대구공업대학교(총장 이별나)와 ㈜대동전자(사장 손홍배)는 지난 29일 대구공업대 1호관 2층 세미나실에서 산학협력 업무협약(MOU)을 체결하고, 양 기관의 상호 발전과 지역 산업 발전을 위한 협력체계 구축에 뜻을 모았다.

이날 협약식에는 대구공업대 이별나 총장을 비롯해 최원국 교수, 신석원 모빌리티융합과 학과장, 김호윤 스마트IT과 학과장과 ㈜대동전자 손홍배 사장, 문광욱 부장, 이선우 팀장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 대학의 전문 교육 역량과 기업의 산업 현장 경험을 연계해 급변하는 미래모빌리티 및 전자·전기 산업 환경에 대응할 수 있는 실무형 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐으며, 특히 교육과 산업 현장 간 연계성을 높이고, 기업이 필요로 하는 맞춤형 인재를 양성한다는 점에서 의미를 더했다.

협약에 따라 양 기관은 미래모빌리티 및 전자·전기 기술 분야 현장 실무 인재 양성, 공동 연구개발(R&D) 및 기술지도, 현장실습·인턴십·취업 연계 프로그램 운영, 관련 분야 공동 교육과정 개발 및 운영, 산학협력 활성화를 위한 제반 사항 등에 상호 협력하기로 했다.

특히 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 이론과 실습, 산업 현장 경험을 결합한 맞춤형 교육을 제공하고, 학생들이 산업 현장에서 요구하는 전문성과 실무 역량을 갖출 수 있도록 교육 기반을 강화할 계획이다.

역할 분담도 구체화했다. 대구공업대학교는 교육과정 운영과 실습생 추천·배정, 관련 행정 지원을 담당하고, ㈜대동전자는 실습 장소 제공과 현장지도, 취업 연계 및 기술 협력 등에 적극 협조하기로 했다.

이를 통해 학생들에게는 산업 현장을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 기업에는 현장 적응력과 전문성을 갖춘 우수 인재를 확보할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.

양 기관은 앞으로도 지속적인 소통과 협의를 통해 협력 과제를 발굴하고, 공동 교육 및 기술 협력 등 실질적인 성과 창출을 위해 긴밀한 협력관계를 이어가기로 했다.

이번 협약은 대학과 기업이 보유한 교육·기술 역량을 결합해 지역 산업에 필요한 인재를 지역에서 양성하고, 지역 기업의 경쟁력을 높이는 산학협력 모델을 구축한다는 점에서 주목된다.

한편 대구공업대와 ㈜대동전자는 이번 협약을 계기로 미래모빌리티와 전자·전기 분야의 산학협력을 확대하고, 지역 산업 발전과 청년 인재의 취업 기회 확대를 위해 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.