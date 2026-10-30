강삼영 강원교육감 "아이들 성장으로 증명"…주민 직선 5기 비전 선포

강원특별자치도교육청이 30일 춘천교육대학교 석우관 석우홀에서 주민 직선 제5기 강원교육 비전선포식을 개최했다.

이번 선포식은 주민 직선 제5기 출범 이후 구체화해 온 공약 실천 세부과제가 확정됨에 따라 강원교육의 비전과 이행 방향을 교육공동체와 공유하고 본격적인 실천 의지를 다지기 위해 마련했다.

▲주민 직선 제5기 강원교육 비전 선포식. ⓒ강원특별자치도교육청

행사에는 강원특별자치도의회 교육위원회 위원, 유치원·초·중·고등학교 교직원, 학교운영위원장 및 학부모회 지역대표, 교원단체 및 노동조합 대표 등 교육공동체 구성원 600여 명이 참석했다.

▲주민 직선 제5기 강원교육 비전 선포식. ⓒ강원특별자치도교육청

행사는 비전 수립 과정과 학생·학부모·교사의 바람을 담은 영상 상영, 강삼영 교육감의 비전 발표, 축하 공연 등으로 진행됐다.

▲주민 직선 제5기 강원교육 비전 선포식. ⓒ강원특별자치도교육청

특히 강삼영 교육감은 모두가 빛나는 강원교육 비전 발표를 통해 강한 학력·빛나는 진로·따뜻한 포용교육·좋은 세상을 위한 미래교육·함께 성장하는 교육공동체의 주요 실천 과제를 직접 설명하고 정책을 뒷받침할 교육행정의 변화 방향도 밝혔다.

▲주민 직선 제5기 강원교육 비전 선포식. ⓒ강원특별자치도교육청

강삼영 교육감은 "모두가 빛나는 강원교육은 말이 아니라 교실의 변화로, 계획이 아니라 아이들의 성장으로 증명해 낼 것"이라며 "새로운 변화의 시점에서 학교와 가정 그리고 지역사회의 힘을 모아 새로운 시대를 열어가겠다"고 말했다.