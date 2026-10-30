38대 1 뚫은 영월 한우의 힘…전국 경진대회 '그랜드 챔피언'

영월군 한우농장의 한우가 제22회 전국 한우경진대회에서 전국 최고상인 대통령상(그랜드 챔피언)을 수상했다.

농협경제지주와 축산발전협의회가 주관하고 농림축산식품부가 후원한 이번 대회는 경기도 안성시 안성팜랜드에서 열렸다.

▲제22회 전국 한우경진대회. ⓒ영월군

지역별 경진대회를 거쳐 선발된 38두의 한우 암소 후보가 6개 부문에서 경합을 벌였다.

전문가 심사위원단은 최종 19두를 수상 개체로 선발했다.

수상 개체 중 가장 우수한 한우에 주는 그랜드 챔피언 상은 영월군 산솔면 유대환 농가(칠백농장)에 돌아갔다.

유대환 농가는 지난 9월 열린 제51회 강원 한우 경진대회에서도 경산우 3부 최우수상을 받았다.

2005년 축산업을 시작한 유대환 농가는 2026년 기준 한우 193마리를 사육하고 있다.

▲제22회 전국 한우경진대회. ⓒ영월군

농협경제지주 한우개량사업소가 지정하는 한우육종농가로 선정되는 등 우수 한우 개량 노력을 이어왔다.

영월군은 우수한 한우를 지속해서 육성하기 위해 한우 품질개량, 우량암소 수정란 이식 지원, 번식우 사료비 지원사업 등 관련 사업 지원을 확대하기로 했다.

김길수 영월군수는 "전국한우경진대회에서 최고상인 그랜드 챔피언 상을 수상해 영월 한우의 우수성과 개량 역량을 전국에 알렸다"며 "앞으로 영월 한우산업 발전을 위해 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.