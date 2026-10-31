[속보] 李대통령 "음주·쇼핑이 '해외순방'인줄 아는 사람들?…돼지 눈엔 돼지만 보여"

이재명 대통령이 국민의힘 등 야당 측의 '해외 순방이 지나치게 잦다'는 비판에 대해 반박했다.

이 대통령은 31일 자신의 X계정에 글을 올리고 "하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식업무일정, 높은 업무 강도로 수시로 링거주사 맞으며 코피 터지는 해외순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"고 했다.

이 대통령은 "전현직 대통령의 해외순방 일정과 업무강도, 그 결과로서 순방성과의 차이는 함께 경험하는 동행 기자단이 더 잘 알 것"이라며 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는만큼만 보이는 법이니 이해해 주시기 바란다"고 했다.

앞서 위성락 국가안보실장은 30일 기자 간담회를 통해 이재명 대통령의 해외순방이 지나치게 잦다는 야당의 지적에 대해서 "한국의 국제적 위상이 높아지면서 주요 7개국(G7)·주요 20개국(G20) 정상회의와 유엔총회 등 정례적으로 참석해야 할 다자외교 일정이 존재한다"고 반박했다.

위 실장은 "그런 정상외교는 관행적으로 다 영부인을 수반한다"며 "우리가 APEC에 가도 영부인들이 오시고 영부인 프로그램도 있다"고 설명했다. 이어 "(정상외교가) 특별히 너무 많다든가 영부인이 왜 간다든가 하는 문제를 제기하는 것은 좀 공정하지 않다"고 지적했다.

그는 "이러한 현상은 이다음에 누가 대통령이 되든 어떤 정권이 맡든 간에 똑같다"고 지적했다.