[속보] 한국 수출 사상 첫 9천억 달러 돌파…11월 중 미·중·독 이어 네 번째 '1조 달러' 달성 확실시

한국의 1~10월 누적 수출액이 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다. 연간 수출액 1조 달러 달성이 확실시된다.

1일 산업통상부는 올해 들어 10월까지 누적 수출액이 9300억 달러를 기록해, 사상 처음으로 9000억 달러를 넘었다고 밝혔다.

10월 월간 수출액은 1152억8000만 달러를 기록했다. 전년 동월 대비 93.7% 증가했다. 9월에 이어 두 달 연속 1100억 달러를 넘었다.

이에 따라 지금의 기조를 이어간다면 11월 중 연간 수출 1조 달러를 달성할 것으로 산업부는 전망했다.

이 목표를 달성한다면 한국은 이달 중 미국과 중국, 독일에 이어 세계에서 네 번째로 연간 수출 1조 달러를 달성하는 국가가 될 것으로 보인다.

수출 증가의 주된 품목은 역시 반도체였다. 지난달 반도체 수출은 564억4000만 달러였다. 작년 10월 대비 259.4% 증가해 두 달 연속 500억 달러를 넘었다.

20대 주력 수출품목 중에서는 18개 품목의 수출이 증가했다.

수출 지역별로 보면 9개 지역 중 7곳에서 수출이 늘어났다.

대(對) 중국 수출은 269억8000만 달러로 133.6% 증가했다. 대미 수출은 185.8% 증가한 249억 달러였다.

대아세안 수출은 128.0% 증가한 213억3000만 달러였다. 두 달 연속 200억 달러를 넘었다. 대유럽연합(EU) 수출은 56.4% 증가한 81억 달러였다.

한국의 수출은 1995년 1000억 달러를 처음 돌파했다. 이어 2004년 2000억 달러, 2006년 3000억 달러, 2008년 4000억 달러, 2011년 5000억 달러, 2018년 6000억 달러를 각각 넘었다.

지난해는 7093억 달러를 기록해 7000억 달러를 넘어서더니 올해는 차례로 8000억 달러, 9000억 달러를 넘어 1조 달러 달성에 가까워졌다.