[속보] FBI, 바이낸스 해킹 배후 北 특정…"추가 자금 세탁 있을 것"

미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 배후로 북한을 특정했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한 소행이 확인된다면 북한과 대화하겠다는 뜻을 밝혔다.

31일(현지시간) <로이터> 통신에 따르면 FBI는 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 책임이 있다고 밝혔다.

전날까지 이번 사건의 배후로 북한이 강하게 의심된 가운데, 수사에 착수한 FBI가 곧바로 북한을 특정했다.

구체적으로 FBI는 "북한의 악의적인 행위자들이 훔친 자산을 이더리움으로 전환해 자금 세탁하는 모습을 포착했다"며 도난당한 디지털 자산의 "추가적인 자금 세탁 단계"가 있을 것으로 예상한다고 밝혔다.

앞서 전날 바이낸스는 언론 공지를 통해 "해킹으로 인해 사상 최대 규모인 63억 달러가 도난당한 사건과 관련해 FBI와 USSS(미국 비밀경호국)를 포함한 전 세계 사법 당국과 협조 중"이라고 밝혔다.

당시 미국 블록체인 분석기업 TRM랩스 등 주요 블록체인 분석 업체들은 바이낸스 해킹 사건 배후로 북한 정부 지원을 받는 라자루스 그룹(일명 트레이더트레이터, TraderTraitor)을 지목했다.

지난달 29일 오후 바이낸스의 블록체인 지갑 10곳에서 약 63억6000만 달러 상당의 암호화폐가 탈취당한 이번 사건이 결국 수사 결과 예상대로 북한의 소행임이 사실상 확인된 모습이다.

한편 트럼프 대통령은 이번 사건 책임이 북한에 있다면 북한과 이를 직접 논의하겠다고 밝혔다. 중간선거에서 고전을 이어가는 트럼프 대통령이 북미 대화 재개 가능성을 점치는 가운데 발생한 이번 사건에 신중한 모습을 보이는 한편, 북한과 대화 가능성을 열어두는 모습이다.

트럼프 대통령은 이날(31일) 자신 소유의 플로리다주 마러라고 리조트에서 기자들과 만나 이번 사건 배후로 북한 해킹조직 트레이더트레이터가 지목된 것을 두고 "알아보고 있다. 걱정하지 않는다"면서 만일 북한 소행임이 확인된다면 "북한과 직접 논의할 것"이라고 밝혔다.