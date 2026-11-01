인천시, 다문화 페스티벌 개최…시민 2000여명 소통의 자리

인천광역시가 다문화가족과 시민이 함께 어울리는 문화 교류의 장을 마련하고 상호 존중과 화합을 통한 포용적 지역사회 조성에 나섰다.

인천시는 지난 31일 상상플랫폼 웨이브홀에서 ‘제9회 온(ON)세상과 통(通)하는 다(多)문화 페스티벌’을 개최했다고 1일 밝혔다. 이번 행사에는 다문화가족과 시민 등 2천여 명이 참여해 세계 각국의 문화를 체험하고 서로 소통하는 시간을 가졌다.

▲‘제9회 온(ON)세상과 통(通)하는 다(多)문화 페스티벌’ 현장 ⓒ인천광역시

축제는 콜롬비아 전통 라틴댄스 공연을 시작으로 중국과 일본, 캄보디아, 베트남 등 10개국 전통복장을 입은 시민 200여 명의 기수단 퍼포먼스로 막을 올렸다. 이어 다문화 사회통합 유공자 표창과 화합 퍼포먼스, 고려인 3세 댄스팀 공연 등이 펼쳐졌다.

행사장에는 국가별 전통놀이와 만들기 체험, 세계 음식 시식 등 다양한 문화체험 부스가 운영됐다. 가족센터와 유관기관은 가족지원 및 이주민 정착지원 정보를 제공했으며, 결혼이민자들이 직접 만든 수공예품과 창작품을 판매하는 플리마켓도 열렸다.

오후에는 장기대회와 버스킹 공연 등 시민 참여 프로그램이 이어지며 참가자들이 자유롭게 교류하는 시간을 가졌다.

남영희 시 균형발전부시장은 “문화적 다양성은 우리 사회를 더욱 풍요롭게 만드는 소중한 자산”이라며 “다문화가족과 시민이 서로의 문화를 이해하고 존중하며 함께 살아가는 포용적인 지역사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.