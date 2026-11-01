금호강변이 들썩였다! 대구 북구 검단동 1500명 한마음...노래·공연·나눔으로 가을 물들여

▲대구 북구 검단동 주민자치위원회가 지난달 31일 민들레아파트 앞 금호강변 일원에서 ‘제3회 검단동 한마음 음악회’를 개최하고 있다ⓒ대구북구

대구 북구 검단동 금호강변이 흥겨운 음악과 주민들의 웃음소리로 가득 찼다. 이날 청소년들의 힘찬 난타와 사물놀이부터 주민들의 노래자랑, 이웃을 위한 나눔 바자회까지 펼쳐지면서 세대와 이웃이 함께 어우러지는 특별한 가을 축제가 진행돼 주목을 받고 있다.

대구 북구 검단동 주민자치위원회(위원장 허승열)는 지난달 31일 민들레아파트 앞 금호강변 일원에서 ‘제3회 검단동 한마음 음악회’를 개최했다. 이날 행사에는 주민과 산업단지 관계자 등 1500여 명이 참석해 가을의 정취 속에서 음악과 나눔을 즐겼다.

축제의 문은 우리마을 교육나눔 청소년 축제 ‘피어나고 자라나다’주제를 시작으로, 오후 본격적인 한마음 음악회가 이어지면서 행사장은 주민들의 열기로 한층 달아올랐다.

▲대구 북구 검단동 주민자치위원회가 지난달 31일 민들레아파트 앞 금호강변 일원에서 ‘제3회 검단동 한마음 음악회’를 개최하고 있다ⓒ대구북구

이번 음악회는 검단동 주민자치위원회 주관, 주민들이 십시일반 행사 경비를 모은 가운데 시티밸리산업단지(이사장 조광호) 후원으로 마련됐으며, 특히 주민들의 자발적인 참여에 지역 기업의 지원이 더해져 주민과 기업이 함께 만들어가는 지역 공동체 축제라는 점에서 의미를 더했다.

공연의 첫 무대는 성광중 학생들의, 힘찬 난타와 흥겨운 사물놀이가 금호강변에 울려 퍼지자 축제 분위기는 단숨에 달아올랐다.

이어 검단동 행정복지센터 자치센터 프로그램 참여자들의 축하공연과 지역사회 구성원들의 재능기부 무대가 잇따라 펼쳐져, 전문 공연 못지않은 열정과 솜씨에 관객들은 박수와 환호로 화답하며 무대를 함께 즐겼다.

축제의 열기를 이어간 주민 노래자랑에서는 숨겨둔 노래 실력을 뽐내는 주민들이 무대에 올라 흥겨운 한마당을 펼쳤다. 무대에 선 참가자들은 저마다 개성 있는 노래와 끼를 선보였고, 가족과 이웃들은 응원과 박수로 힘을 보태며 행사장을 뜨겁게 달궜다.

흥겨운 공연만큼 눈길을 끈 것은 이웃사랑을 실천한 주민 참여 바자회였다.

주민들은 가정에서 사용하지 않는 생활용품 등을 자발적으로 가져와 판매했다. 쓰임을 다한 물건에 새로운 가치를 부여하고, 판매 수익은 다시 지역사회를 위해 사용하는 방식이다. 바자회 수익금은 향후 경로잔치 등 어르신들을 위한 사업과 이웃돕기에 활용될 예정이다.

즐거움을 나누는 데 그치지 않고 그 수익을 다시 이웃에게 돌려준다는 점에서 이번 바자회는 축제에 따뜻한 의미를 더했다. 주민들이 직접 참여해 마련한 작은 나눔이 지역 공동체를 더욱 단단하게 만드는 계기가 된 것이다.

허승열 검단동 주민자치위원장은 “이번 행사가 주민 모두가 함께 웃고 즐기며 이웃 간 정을 나누는 화합의 장이 되어 기쁘다”며 “행사를 위해 정성을 모아주신 주민들과 시티밸리산업단지에 감사드리며, 앞으로도 주민과 기업이 함께 성장하고 발전하는 검단동을 만들어 나가겠다”고 말했다.

박경아 검단동장은 “청소년들의 활기찬 공연부터 주민들의 다양한 재능기부와 노래자랑, 이웃을 위한 나눔 바자회까지 모두가 함께 만들어 더욱 뜻깊은 행사였다”며, “앞으로도 주민들이 서로 소통하고 화합하며 지역 공동체의 정을 나눌 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

청소년은 꿈과 끼를 펼치고, 주민은 음악으로 하나가 되고, 이웃은 나눔으로 정을 나눈 검단동의 가을 축제. 주민들의 자발적인 참여와 지역 기업의 협력이 만들어낸 이번 음악회는 지역 공동체가 함께할 때 축제가 얼마나 풍성해질 수 있는지를 보여줬다.