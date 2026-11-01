의정부시, ‘100일간 사랑릴레이 배턴 잇기’ 시작…“이웃사랑 나눔 이어간다”

ⓒ의정부시

의정부시는 연말연시를 맞아 도움이 필요한 이웃들에게 온정을 전하는 나눔 운동 ‘100일간 사랑릴레이 배턴 잇기’를 10월 30일부터 내년 2월 6일까지 100일간 진행한다.

2006년부터 이어온 의정부시 대표 나눔 행사 ‘100일간 사랑릴레이 배턴 잇기’는 설 명절 전 100일 동안 시민들의 자발적인 후원 참여를 통해 따뜻한 사회 분위기를 조성하고, 나눔의 가치를 지역사회 전반으로 확산하는 시민 중심의 모금 운동이다.

현금은 물론 쌀, 라면, 김치, 연탄 등 현물도 접수하며, 모인 성금과 물품은 경기사회복지공동모금회와 협력해 관내 도움이 필요한 이웃과 사회복지시설 및 단체에 전달할 예정이다.

김원기 시장은 “100일간 사랑릴레이 배턴 잇기는 시민들의 자발적인 참여로 오랜 시간 이어져 온 뜻깊은 나눔 행사”라며 “매년 많은 시민과 기관‧단체가 함께해 이웃을 위한 마음을 나누고 있는 만큼 올해도 따뜻한 나눔에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

‘100일간 사랑릴레이 배턴 잇기’ 행사는 시청 복지정책과, 의정부시지역사회보장협의체, 권역동 복지지원과 및 동 주민센터를 통해 참여할 수 있다.