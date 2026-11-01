춘천폴리텍대학, 여성재취업과정 수료식…“멈췄던 경력에 날개를 더하다”

정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 30일 남양주 기술교육센터에서 경력단절 여성의 사회 재진입을 지원하기 위한 여성재취업과정 ‘금융행정사무원 실무과정’ 수료식을 했다.

이번 교육과정은 임신·육아·돌봄 등으로 경력이 단절된 지역 여성들에게 디지털 산업 환경에 대응할 수 있는 직업능력개발 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

ⓒ춘천폴리텍대학

지난 8월 중순부터 약 두 달간 진행된 이번 과정에는 50명이 지원해 약 2.4 대 1의 경쟁률을 기록했다.

최종 선발된 21명 가운데 20명이 수료하며 교육과정을 성공적으로 마쳤다.

교육생들은 보험사 전산 업무 등 금융·행정 실무교육을 통해 재취업 역량을 키웠다.

지경배 한국폴리텍Ⅲ대학 학장은 “지난 몇 달간 배움에 대한 열정으로 교육과정을 성실히 이수한 수료생 여러분께 진심으로 축하와 박수를 보낸다”라며 “앞으로도 여성들이 변화하는 산업 환경에 필요한 역량을 갖추고 다시 일할 수 있도록 실무 중심의 직업교육과 취업 지원을 강화하겠다”고 했다.

한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 춘천시 동산면과 우두상리길에 춘천1·2캠퍼스를 두고, 미디어콘텐츠·에너지설비·전기·전기자동차·AI융합·바이오의약공정 등을 가르치는 고용노동부 산하 국책기술대학이다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 11일부터 27일까지 모집한다.

또한 2027학년도 직업교육과정 1차 신입생을 11월 1일부터 12월 4일까지 모집한다. 자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.