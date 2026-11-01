운탄고도에서 가을을 걷고 소원을 담다

탄광문화유산․가을산림길 따라 특별한 여정...체험 프로그램부터 지역 상생 장터까지

강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원리조트는 지난달 31일 정선군, 강원관광재단과 공동 개최한 ‘제2회 운탄고도 소원의 길 트레킹’ 행사를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이날 행사에는 김도균 대표이사, 곽일규 정선부군수, 장경렬 상임감사위원, 최성현 강원관광재단 대표이사, 원주교구 총대리 백인현 안드레아 신부, 조계종 제4교구장 인광 주지스님, 고한사북남면 기독교연합회장 오병권 목사, 우민구 정선경찰서장 등 주요 내외빈과 약 3000명의 참가자들이 함께해 운탄고도의 역사와 자연을 만끽했다.

ⓒ강원랜드

참가자들은 소원성취길, 소원동행길, 소원누림길 등 3개 코스를 걸으며 운탄고도 1177갱과 옛 운락국민학교 터, 도롱이연못 등 탄광문화유산과 가을 산림의 매력을 경험했다.

특히, 탄광지역의 이야기를 담은 스토리텔링 연극과 옛 놀이 체험, 운탄고도의 흔적을 찾는 포토존, 소원의 종 등 다채로운 프로그램을 마련해 걷는 즐거움에 특별한 경험을 더했다.

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또한 마운틴 잔디광장에서는 석탄산업전환지역 소상공인과 농가의 상품을 판매하는 ‘운탄고도 탄광마을 소원장터’도 열려 지역 상품 홍보와 판로 확대를 지원했다.

운탄고도는 영월·정선·태백·삼척을 잇는 약 173km의 폐광 지역 트레킹길로, 과거 석탄을 나르던 길과 탄광 문화유산을 가을 숲길과 함께 걸을 수 있다. 정선 만항재의 해발 1330m에서 이름을 따왔다.

김도균 대표이사는 “운탄고도는 탄광의 역사와 아름다운 자연이 어우러진 소중한 관광 자원”이라며 “앞으로도 지역 고유의 문화와 자연을 활용한 차별화된 관광 콘텐츠를 확대하고, 운탄고도의 관광 경쟁력을 높여 지역 관광에 활력을 더하겠다”고 전했다.