김제 금산면 향우·연고 4인, ‘면민의 날’ 맞아 고향사랑기부금 2000만원 기탁

▲김제시 금산면민의 날 고향사랑기부제 기탁식ⓒ김제시

전북특별자치도 김제시 금산면의 가장 큰 화합 축제인 면민의 날 행사가 출향인사들의 통 큰 고향사랑기부금 기탁으로 한층 더 뜨겁게 달궈졌다.

김제시는 금산면 출신 및 지역 연고자 4명이 뜻을 모아 고향사랑기부금 총 2000만 원을 기탁했다고 2일 밝혔다.

이번 기탁식은 주민 화합 축제인 금산면민의 날 행사가 열린 금산중·고등학교 운동장에서 주민들의 큰 축하와 환호 속에서 진행됐다.

특히 이번 기탁은 금산면에 뿌리를 두고 지역 발전을 이끌어 온 인사들이 타지에 거주하는 가족의 이름으로 동참하는 등 남다른 고향 사랑을 직접 실천해 주위를 훈훈하게 했다.

기부 참여자는 임영진 금산면 재경향우회장을 비롯해 삼흥에코그린 송명희 대표, 원평지평선청보리한우촌 사장의 아들 이희성 씨, 비둘기농장 사장의 아들 김영재 씨 등 총 4명이다.

이들 4명은 고향사랑기부금 2000만 원을 전달한 데 이어 기부 혜택으로 제공되는 답례품 포인트 전액을 이번 금산면민의 날 행사를 위해 다시 기부하는 훈훈한 행보를 선보였다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지가 아닌 지방자치단체에 기부하면 세액 공제 혜택과 함께 지역 특산품을 답례로 받을 수 있는 제도로, 지방재정 확충과 지역경제 활성화를 도모하는 취지로 시행되고 있다.

임영진 금산면 재경향우회장은 "고향의 가장 큰 축제인 면민의 날에 맞춰 지역 연고자들이 함께 고향사랑을 실천할 수 있어 매우 뜻깊다"면서 "기부금과 답례품이 김제시와 금산면에 작게나마 보탬이 되기를 바란다"고 전했다.

정성주 김제시는 "뜻깊은 날을 맞아 따뜻한 마음을 모아 김제시에는 고향사랑기부금을, 금산면에는 답례품을 기부해 주신 기부자들께 깊이 감사드린다"면서 "네 분이 보여주신 귀한 마음 덕분에 면민의 날 행사가 한층 더 빛날 수 있었다"고 화답했다.