장동혁 "한동훈 복당, 거론 자체가 적절치 않아"

장동혁 국민의힘 대표가 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 가능성에 대해 "제가 지도부에 있는 한 복당을 논의하는 것 자체, 복당을 거론하는 것 자체도 적절하지 않다"는 등 강경 입장을 피력했다.

장 대표는 1일 오후 MBN '시사스페셜 정운갑의 집중분석'에 출연해, 한 의원의 복당 가능성을 묻는 질문에 이같이 말하며 선을 그었다.

장 대표는 "제명의 원인이 됐던 정치적인 문제든 법적 문제든 그 어떤 것도 해결되지 않았다"고 말해 이른바 '한동훈 복합설'을 일축했다.

최근 국민의힘에선 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 2심 무죄판결로 '보수통합' 의제에 불이 붙었고, 이에 한 의원의 복당과 개혁신당과의 합당 등이 화두로 떠오른 바 있다.

이날 장 대표는 개혁신당과의 연대 가능성에 대해서도 "연대와 통합의 기준은 우파 전체의 에너지가 커지고 우파 전체의 파이가 커지는 것", "가치와 방향성이 맞을 때 한 길에서 모이는 시점이 올 것"이라는 등 원론만을 강조했다.

그는 "무엇보다 그 모든 것들을 결정하는 것은 당원"이라고도 덧붙였다.

장 대표는 또한 보수통합의 핵심 의제인 '중도층으로의 외연확장'과 관련해서도 "중도층으로의 외연 확장은 결국 정책이라고 생각한다", "어느 정당이 유능한 정책적 대안을 제시하는지에 달려 있다"는 등 원론적인 면을 강조했다.

역시 외적인 '통합' 움직임이나 기조 변화보다는 정책 원론을 강조한 셈이다. 최근 국민의힘 내부는 장 대표를 중심으로 한 '강성' 지도부와 외연 확장을 표방하는 오세훈 서울시장, 친한(親한동훈)계 등으로 세력이 나뉘어 있다.

장 대표는 "대통령 시정연설 이후 국민의힘의 예산 심사 방향을 밝히겠다"며 "잘못하고 있는 정책들을 지적하고 비판하는 것을 넘어서 국민들께서 공감할 수 있는 정책적 대안을 제시해 나가는 것, 그것이 중도 확장의 열쇠"라고 거듭 강조했다.