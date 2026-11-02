경기도, ‘모범 병역명문가 사진전’ 개최

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경기도는 3대에 걸쳐 병역의무를 성실히 이행한 가문의 기록과 사연을 소개하는 ‘2026년 경기도 모범 병역명문가 사진전’을 경기평화광장도서관에서 8일까지 연다고 2일 밝혔다.

전시에서는 모범 병역명문가의 가족사진과 1대부터 3대까지 이어진 군 복무 이력, 가족의 사연을 담은 전시물 등을 선보인다.

김재주 가문은 1대 김갑신 씨가 6·25전쟁 당시 학도병으로 참전하고, 2대 김재주 씨가 30여 년간 해병대에 복무한 사연을 소개한다.

정완희 가문은 1대 정낙윤 씨의 6·25전쟁 참전 기록을, 김호경 가문은 1대 김성수 씨의 6·25전쟁 유격대원 참전과 2대 김호경 씨의 6·25전쟁 휴전 초안 사본 국가 기증 사연을 담았다.

병역명문가는 3대 가족 모두가 현역복무 등을 성실히 마친 가문으로, 병무청이 선정한다. 경기도는 병무청이 선정한 병역명문가 가운데 모범적인 병역이행과 국가를 위한 헌신, 지역사회 공헌 등으로 도민에게 귀감이 되는 가문을 별도로 선발해 예우하고 있다.

올해는 총 82가문이 공모에 참여했으며, 전문가 심사를 거쳐 15가문을 모범 병역명문가로 최종 선정했다. 심사에서는 공적기간, 구성원 수, 업적도, 지역사회 공헌도, 평판도 등 5개 항목을 종합적으로 평가했다.

조광근 경기도 비상기획담당관은 “병역명문가는 3대에 걸쳐 나라를 위한 책임을 묵묵히 실천해 온 우리 사회의 소중한 자산”이라며 “이번 사진전이 병역명문가의 헌신과 가족의 자랑스러운 역사를 도민들과 함께 나누는 자리가 되길 바란다”고 말했다.