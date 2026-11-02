부산시, 제21회 부산불꽃축제 개최…안전관리 인력 7000명 투입

부산시가 오는 7일 광안리해수욕장 일원에서 열리는 제21회 부산불꽃축제를 앞두고 국내외 관광객을 위한 다양한 공연과 체험 프로그램을 마련한다.

2일 부산시는 오는 7일 광안리해수욕장과 이기대, 동백섬 일원에서 '제21회 부산불꽃축제'를 개최한다고 밝혔다. 이에 따라 대규모 인파 밀집에 대비해 안전관리 인력을 투입하고 행사장 주변 교통통제와 현장 안전관리체계 강화에 나설 예정이다.

▲제21회 부산불꽃축제 모습.ⓒ프레시안

행사는 1부 중국 SUNNY사의 '해외초청불꽃쇼', 2부 ㈜한화의 '부산멀티불꽃쇼', 시민과 현장 근무자에게 감사의 마음을 전하는 '커튼콜 불꽃' 순으로 진행된다. 특히 '부산의 꿈'을 주제로 하는 부산멀티불꽃쇼는 1막 설렘, 2막 담대, 3막 환희의 3개의 장으로 구성된다. 아울러 시는 25인치 초대형 불꽃과 나이아가라, 웨이브 불꽃 등 부산 특화 연출에 광안대교 멀티미디어 조명을 결합해 한층 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

이외에도 사전행사도 다채롭게 펼쳐진다. 낮 시간대에는 공군 블랙이글스 에어쇼를 비롯해 해변 북크닉(Book-nic), 초크아트·스크래치북 체험, 부산지역 인디밴드 버스킹 등을 운영한다. 오후 6시부터는 시민들이 사전에 접수한 사연과 신청곡을 소개하는 '불꽃 프롤로그'가 진행되며 오후 6시 50분부터는 북극항로 시범운항을 이끈 선장, 아시안게임 요트 금메달리스트, 외국인 1호 구매 관람객으로 구성된 특별 초청인사들과 함께하는 터치버튼 세리머니와 카운트다운으로 행사의 시작을 알린다.

시는 유료좌석을 1만 7000여석으로 운영하고 외국인 관광객 유치 및 시민 관람 기회 확대에도 힘쓴다. 올해는 처음으로 부산시민 대상 유료좌석(R·S석) 10% 할인 혜택을 제공하고, 청년 문화패스 좌석도 지난해보다 2배로 확대한다. 아울러 문화소외계층과 지역사회 공헌자를 위한 초청석 1300석을 운영하고 해군작전사령부와 협업해 다자녀 가족에게 해군 함정(LS-Ⅱ급)에 승선해 바다에서 불꽃축제를 관람할 수 있는 특별한 기회도 마련했다.

이어 시는 대규모 인파 밀집에 대비해 안전관리요원 7000여 명을 배치하고 총 42곳을 중점관리구역으로 지정하는 등 유관기관 합동 안전관리체계를 가동한다. 공무원·경찰·소방·교통공사·시설공단·자원봉사자 등을 행사장 전역에 배치하고, 기관 합동 종합상황실을 운영해 인파·교통·해상 등 분야별 현장 상황에 실시간 대응한다. 혼잡도 안내 LED 차량도 지난해 11대였던 것을 12대로 확대하고 응급의료부스 8곳과 구급차 32대, 비상통로 4곳을 확보한다.

행사 전에는 행정안전부 주관 유관기관 합동 안전점검을 실시해 분야별 안전대책 이행상황을 점검할 계획이다. 아울러 관람객 안전과 편의를 위해 '카카오맵'을 통해 실시간 혼잡도 안내와 일행 간 위치를 확인하는 친구 찾기 서비스, 화장실 등 편의시설, 주요 행사 정보 등을 함께 제공할 예정이다.

또한 시는 원활한 행사 준비와 관람객 안전 확보를 위해 2일부터 광안대교 일부 구간을 통제하고 행사 당일 11월 7일에는 광안대교와 행사장 주변 도로의 통제를 단계적으로 확대한다. 광안대교는 불꽃 연출을 위한 구조물·조명·연화시설 등의 설치 및 철거 작업을 위해 2일 오후 8시부터 상층부 일부 차로를 통제하고 하층부도 오는 4일부터 부분 통제한다.

행사 당일인 11월 7일에는 광안대교 상층부를 오후 3시 30분부터, 하층부는 오후 6시 30분부터 자정까지 전면 통제할 예정이다. 다만 시설물 철거가 조기에 완료될 경우 통제시간을 단축할 계획이다. 광안리해수욕장 주변 도로는 오전 10시부터 광안해변로 언양삼거리~만남의 광장 구간을 우선 통제한다. 오후 4시부터는 해변로와 마린시티 일대, 오후 5시부터는 광남로와 민락수변로 등으로 통제구간을 확대하며 현장 상황에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.

전재수 부산시장은 "시민과 국내외 관광객 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 유관기관과 긴밀히 협력해 행사 준비부터 종료까지 안전관리에 만전을 기할 것"이라며 "이를 바탕으로 부산불꽃축제가 세계적인 축제로 더욱 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.