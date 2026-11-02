경기도주식회사, 도내 프로 배구단 4곳에 다회용기 공급

▲경기도주식회사는 올해 도내 프로배구 4개 구단과 프로농구 5개 구단 홈경기에 15만 개의 다회용기를 공급한다.ⓒ경기도

경기도와 경기도주식회사가 추진하는 도내 프로스포츠 경기장 다회용기 공급 사업이 프로배구까지 확대된다.

경기도주식회사는 1일 이충문화체육센터에서 열린 KB손해보험 스타즈의 시즌 첫 홈경기를 시작으로 프로배구 경기장에 다회용기 공급을 시작했다고 2일 밝혔다.

경기도주식회사는 올해 KB손해보험 스타즈, IBK기업은행 알토스, 한국전력 빅스톰, 현대건설 힐스테이트 등 도내 프로배구 4개 구단과 고양소노 스카이거너스 등 프로농구 5개 구단 홈경기에 최대 15만 개의 다회용기를 공급할 계획이다.

이번 사업은 경기장 내 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용 문화를 확산하기 위한 것으로, 관람객이 경기장 내 식음료를 다회용기에 제공받고 반납하면 전문 세척업체를 통해 위생적으로 세척·재사용하는 방식으로 운영된다.

경기도주식회사는 지난달부터 프로농구 5개 구단 홈경기에 다회용기 공급을 시작했으며, 지난 3월 개막전부터 10월 말까지 올해 프로축구 정규리그 동안 화성FC·안산그리너스·안양FC·부천FC 등 4개 구단 홈경기에 총 27만 9000 개의 다회용기를 공급했다. 또한 안산 열린음악회와 광명 특화지구 골목비어축제, 시흥 평생학습축제, 안산 김홍도축제 등 도내 주요 행사에도 다회용기를 지원했다.