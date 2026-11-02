경기도주식회사, 도내 프로 배구단 4곳에 다회용기 공급

경기도와 경기도주식회사가 추진하는 도내 프로스포츠 경기장 다회용기 공급 사업이 프로배구까지 확대된다.
경기도주식회사는 1일 이충문화체육센터에서 열린 KB손해보험 스타즈의 시즌 첫 홈경기를 시작으로 프로배구 경기장에 다회용기 공급을 시작했다고 2일 밝혔다.
경기도주식회사는 올해 KB손해보험 스타즈, IBK기업은행 알토스, 한국전력 빅스톰, 현대건설 힐스테이트 등 도내 프로배구 4개 구단과 고양소노 스카이거너스 등 프로농구 5개 구단 홈경기에 최대 15만 개의 다회용기를 공급할 계획이다.
이번 사업은 경기장 내 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용 문화를 확산하기 위한 것으로, 관람객이 경기장 내 식음료를 다회용기에 제공받고 반납하면 전문 세척업체를 통해 위생적으로 세척·재사용하는 방식으로 운영된다.
경기도주식회사는 지난달부터 프로농구 5개 구단 홈경기에 다회용기 공급을 시작했으며, 지난 3월 개막전부터 10월 말까지 올해 프로축구 정규리그 동안 화성FC·안산그리너스·안양FC·부천FC 등 4개 구단 홈경기에 총 27만 9000 개의 다회용기를 공급했다. 또한 안산 열린음악회와 광명 특화지구 골목비어축제, 시흥 평생학습축제, 안산 김홍도축제 등 도내 주요 행사에도 다회용기를 지원했다.
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