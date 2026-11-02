고양시, 9일부터 일산테크노밸리 용지 분양

▲일산테크노밸리 조감도 ⓒ고양특례시

고양특례시가 오는 9일 첨단제조시설용지 분양공고를 시작으로 본격적인 일산테크노밸리 용지 공급에 나선다. 이번 달 말에는 지식기반시설용지 공급공고가 예정돼 있다.

일산테크노밸리는 일산서구 대화동·법곳동 일원에 약 87만㎡ 규모로 경기도, 고양시, 경기주택도시공사(GH), 고양도시관리공사(GU)가 함께 추진하는 사업으로, 2027년 말 부지 조성 완료를 목표로 하고 있다.

일산테크노밸리는 바이오·메디컬, 미디어·콘텐츠 등을 중심으로 기업과 연구개발 기능이 어우러지는 공간으로 조성되며, 서울과 가까운 입지와 GTX-A, 자유로·제2자유로 등 광역교통망이 강점으로 꼽힌다. 아울러 고양시가 보유한 의료·연구 인프라와 전시·문화 자원을 연계할 수 있는 장점이 있다.

입주에 관심 있는 기업은 일산테크노밸리 누리집을 통해 공급대상 필지와 신청요건, 세부일정 등 자세한 사업정보를 살펴보고 맞춤형 투자상담을 받을 수 있다.

한편, 시는 기업의 투자, 입주 지원을 위해 분양가격과 지원제도 등을 안내해 기업이 사업 규모에 맞는 투자계획을 세울 수 있도록 도울 계획이다.

대표적인 지원제도는 토지 매입비에 대한 입지보조금으로 1000평 이상 매입하는 기업에는 관련 지원요건과 예산 범위에서 평당 최대 80만원이 지원된다. 또한, 요건을 충족하는 기업은 취득세·재산세 감면과 고용·교육훈련 보조금 등의 지원 혜택이 주어지며, 사업장 조성과 정책금융 연계, 임직원 통근·정착 패키지 등 맞춤형 밀착 지원 등 입주 이후 운영까지 단계별 지원도 계획돼 있다.