고창에 '에어돔'실내 체육시설 설치…100억 투입 ‘사계절 스포츠도시’ 뗀다

▲ ‘2026년 에어돔 설치 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 50억 원을 확보했다.ⓒ고창군

전북자치도 고창군이 사계절 기상 조건과 상관없이 다양한 스포츠 활동을 즐길 수 있는 대형 실내 체육 인프라 구축에 나선다.

고창군은 문화체육관광부가 주관한 ‘2026년 에어돔 설치 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 50억 원을 확보했다고 밝혔다.

군은 확보한 국비에 지방비 50억 원을 더해 총사업비 100억 원을 투입한다. 에어돔은 고창 스포츠타운 내 축구장에 조성되며, 내부에 트레이닝센터와 영상분석실 등 최첨단 훈련 전용 시설을 대거 갖출 계획이다.

▲에어돔 실시설계도ⓒ고창군

공기압으로 구조를 유지하는 에어돔은 미세먼지나 폭염, 폭우, 강설 등 악천후 속에서도 연중 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 대형 실내 체육시설이다. 축구와 야구, 풋살 등 다채로운 종목을 소화할 수 있어 지역 주민들의 생활체육 저변 확대는 물론 외지 선수단의 전지훈련 기지로도 주목받고 있다.

고창군은 향후 기본계획 수립과 실시설계 등 행정절차를 신속히 마치고 착공에 들어갈 예정이다. 목표 준공 시점인 2029년부터는 맞춤형 생활체육 프로그램 운영과 더불어 전국 단위 체육대회 및 전지훈련팀 유치에 적극적으로 나설 방침이다.

심덕섭 고창군수는 “이번 공모 선정은 군민들의 체육복지 수준을 한 단계 높이고 지역 스포츠 생태계를 활성화하는 전환점이 될 것”이라며 “차질 없는 사업 추진과 공격적인 마케팅으로 전국 스포츠인들을 불러 모아 지역경제에도 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.