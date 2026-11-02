포항 지질명소, 대학생 지구과학 현장 교육장으로 활용

호미곶·힌디기·내연산 등 탐방…지질유산의 학술·교육적 가치 체험

유네스코 세계지질공원으로 지정된 경북 동해안의 지질명소가 대학생들의 지구과학 현장 교육장으로 활용됐다.

공주대학교와 대구대학교 지구과학교육과 학생 및 교수진 80여 명은 지난달 29일부터 31일까지 포항 일원에서 열린 ‘2026년 대학생 지오필드캠프’에 참가해 지역 주요 지질명소를 탐방했다.

이번 캠프는 대학생들에게 현장 중심의 학습 기회를 제공하고, 포항 지질유산의 학술적·교육적 가치를 알리기 위해 마련됐다.

참가자들은 호미곶 해안단구와 힌디기에서 지각 융기와 해안지형의 형성 과정을 살펴봤으며, 환호공원과 내연산 계곡에서는 신생대 퇴적층과 하천 침식지형을 관찰하며 지역의 지질학적 특성을 학습했다.

특히 대학 교수진의 현장 강의와 지질공원 해설을 연계해 강의실에서 배운 지질학 이론을 실제 지형과 연결하는 현장 교육으로 진행됐다.

경북 동해안 세계지질공원은 2025년 4월 유네스코 세계지질공원으로 지정됐으며, 포항·경주·영덕·울진 등 4개 시군에 걸쳐 29개 지질명소를 보유하고 있다.

포항시는 이러한 지질자원을 교육과 관광에 적극 활용한다는 방침이다.

포항시 관계자는 “지역 지질유산을 활용한 교육 프로그램을 확대해 학술적·교육적 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.