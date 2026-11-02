동두천시, 어수정 터 발굴서 우물 석축·수맥 확인

▲동두천 어수정 터 정밀발굴조사 현장ⓒ동두천시

동두천시가 추진 중인 어수정 터 복원사업의 정밀발굴조사 과정에서 우물 석축과 지하수 용출 현상이 확인됐다. 시는 전문가 자문을 거쳐 유적의 학술적 가치를 검토할 계획이다.

동두천시는 지난 10월 29일 어수정 터 부지 복원사업 매장유산 정밀발굴조사 현장에서 동양대학교 공공인재학부 학생들을 대상으로 발굴 현장수업을 진행했다고 2일 밝혔다.

이날 학생들은 발굴기관인 한백문화유산연구원과 동두천시 관계자로부터 어수정의 유래와 발굴조사 방법에 대한 설명을 들었다.

현장에서는 조사 구역을 파악하기 위한 트렌치 굴착과 토층 단면 분석, 우물 석축 내부의 심층 굴착 과정 등이 소개됐다.

특히 학생들은 우물 내부에서 지하수가 솟아오르는 현장을 직접 확인하고 유구 실측과 유물 수습 등 매장유산 조사 실무에 관한 설명을 들었다.

동두천시는 이번 발굴조사에서 확인된 우물 유구와 수맥을 토대로 복원사업의 학술적 근거를 검토할 예정이다.

박형덕 동두천시장은 10월 29일 발굴 현장을 방문해 우물 유구와 수맥 노출 현황을 살펴봤다.

박 시장은 "우물의 원형과 수맥이 온전히 확인된 만큼 전문가 자문회의를 통해 학술적 가치를 면밀히 검토하겠다"며 "유적의 역사성을 올바르게 되살릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.