한국기술교육대 개교 35주년…“미래 100년 이끌 위대한 대학 도약”

▲개교 35주년을 맞은 한국기술대학교 기념식에서 유길상 총장이 인사말을 하고 있다 ⓒ한국기술교육대학교

한국기술교육대학교가 개교 35주년을 맞아 미래 100년을 향한 새로운 도약을 선언했다.

한국기술교육대는 2일 교내 다산정보관 다산홀에서 유길상 총장과 교직원 등 200여명이 참석한 가운데 ‘개교 35주년 기념식’을 개최했다.

기념식은 대학발전 유공자 포상과 기념영상 상영, 총장 기념사, 떡케이크 커팅 순으로 진행됐다.

유길상 총장은 “1991년 실사구시와 실천 공학의 기치를 내걸고 출발한 대학이 35년 만에 대한민국을 대표하는 실천 공학 교육기관으로 성장했다”며 “오늘의 성과를 이끈 원동력은 학생과 교수, 직원 등 모든 구성원의 헌신”이라고 밝혔다.

이어 교육부 발표 취업률 82.8%로 전국 4년제 일반대학 1위를 기록하고, 2027학년도 수시모집에서 최근 12년간 최고인 13.2대 1의 경쟁률을 달성한 성과를 소개했다.

특히 실천 공학교육과 기업연계형 장기현장실습(IPP), 다담 미래학습관, AI기반 맞춤형 성장지원 플랫폼(K-LXP) 등을 학생 중심 교육혁신의 주요 성과로 꼽았다.

또 능력개발교육원과 온라인평생교육원, 직업능력심사평가원을 통해 연간 45만여명의 직업능력개발을 지원하는 국가 인적자원개발 거점으로 성장했다고 강조했다.

유 총장은 미래 100년을 위한 4대 핵심과제로 △AI·에듀테크 기반 교육혁신 △국가 인적자원개발 중추대학 위상 확립 △산업의학·첨단재활공학 융합 산업의과대학 설립 추진 △글로벌 교육모델 확산을 제시했다.

그는 “기술은 세상을 바꾸지만 사람은 미래를 바꾼다”며 “AI와 협력하면서 산업 현장의 복잡한 문제를 창의적으로 해결하는 주체적 실천 공학 인재를 양성하겠다”고 강조했다.

이어 “좋은 대학은 뛰어난 성과를 내지만 위대한 대학은 사람의 삶을 바꾸고 사회의 미래를 밝힌다”며 “지난 35년의 성과를 바탕으로 세계가 인정하는 위대한 대학으로 도약하겠다”고 말했다.

한국기술교육대는 개교 35주년을 기념해 11월 한 달간 ‘기술로 세상을 잇다’를 주제로 도서관 박람회와 AI융합포럼, 고용·평생직업 능력개발 발전전략 포럼, 교육혁신성과 공유 행사인 ‘Edu-Festa’ 등 다양한 학술·문화 행사를 개최한다.