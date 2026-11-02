무주군, 2027 통합건강증진사업 주민 설문…이달 30일까지 건강관련 의견 수렴

▲ⓒ무주보건의료원

전북특별자치도 무주군이 2027년도 '통합건강증진사업'의 성공적인 추진을 위해 군민들을 대상으로 한 주민 요구 온라인 설문조사에 돌입했다.

무주군은 다가오는 2027년 통합건강증진사업에 군민들의 목소리를 충실히 담아내기 위해 오는 30일까지 주민 요구 온라인 설문조사를 실시한다고 밝혔다.

이번 설문은 무주군 건강증진 프로그램 참여자와 보건의료원 방문자 등 지역 주민을 대상으로 진행된다.

조사 항목은 성별과 연령, 거주지역, 주관적 건강 상태 등의 일반 사항을 비롯해 기존 서비스 이용 경험과 만족도, 향후 필요한 사업 및 선호하는 서비스 제공 방식 등을 두루 아우른다.

특히 금연 클리닉 인지도와 금연 사업 활성화 방안을 비롯해 모바일 걷기 앱 인지도, 걷기 실천 확산을 위한 다양한 주민 의견을 집중적으로 수렴할 계획이다.

무주군은 전 연령층에서 발생할 수 있는 다양한 건강 문제에 체계적으로 대응하기 위해 건강증진 교실을 비롯해 비만 예방, 체력 증진, 건강 걷기, 맞춤형 영양 및 운동 지도 등 생애주기별 맞춤형 통합건강증진 프로그램을 운영해 오고 있다.

김미화 무주군보건의료원 보건행정과장은 "무주군은 군민의 건강권 보장을 위해 금연과 절주, 걷기 등 건강생활 실천 문화 확산에 주력하고 있다"며 "이번 설문조사는 2027년도 통합건강증진사업을 더욱 내실 있게 추진하기 위한 소중한 기초가 되는 만큼 군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.